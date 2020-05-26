Чтобы наши села были чистыми и красивыми

О проведении субботников было объявлено главой республики Радием Хабировым 20 апреля на оперативном совещании в правительстве.

— Поскольку мы разрешили работать предприятиям, поэтому на этой неделе мы проводим субботники. Я поездил по Уфе, Бирску. Не буду искажать информацию. Довольно чистенько. Я был в ряде микрорайонов Уфы, есть строительный мусор. Нужно убрать его. Также нужно убраться вдоль дорог. У нас всегда было чисто и будет чисто. Я прошу на это обратить внимание, — заявил Радий Хабиров.

Безусловно, насколько чистыми, ухоженными и красивыми будут наши населенные пункты, всецело зависит от нас самих. Субботники, в которых мы участвуем, - один из способов этого добиться.

Свои коррективы на проведение субботника внесла погода. Многие организации, предвидя ухудшение погоды, провели его чуть раньше намеченного времени, но от этого он не стал менее важным. Территории были убраны, подметены тротуары, подготовили клумбы и где-то высадили цветы. Часть организаций, несмотря на прошедший дождь, не отказались от проведения субботника и благоустраивали свои территории после него.

Работники администрации района приняли самое активное участие в этом благом деле, работали дружно. Сотрудники центральной районной библиотеки приводили в порядок территорию мемориала. Можно увидеть, что клумбы районной больницы скоро окрасятся в белый и красный цвет от зацветших петуний, которые высажены по всей длине клумб. В лицее №1 субботник прошел и в пятницу и в субботу, когда к нему присоединились родители - высаживали цветы.

В целом по району в субботнике приняли участие 132 организации, общее количество граждан, принявших участие – 3077 человек, в том числе 98 волонтеров, было задействовано 26 единиц техники, убрано около 38 т мусора.