Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции 25 мая

В Башкортостане - 2772 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

+ 89 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 834 человека.

Из них в тяжелом состоянии – 37 пациента (на ИВЛ находятся – 7 человек).

На амбулаторном лечении находится 1036 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан - 2 человека.

Всего выписано - 884 человек.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Общее количество умерших за весь период – 18 человек.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 23.

Все они обследованы на COVID-19.

Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 6.

На сегодняшний день всего проведено 203922 исследования, обследовано 193342 человека.