Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции 25 мая

В Башкортостане - 2772 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
+ 89 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 834 человека.
Из них в тяжелом состоянии – 37 пациента (на ИВЛ находятся – 7 человек).
На амбулаторном лечении находится 1036 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан - 2 человека.
Всего выписано - 884 человек.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Общее количество умерших за весь период – 18 человек.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 23.
Все они обследованы на COVID-19.
Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 6.
На сегодняшний день всего проведено 203922 исследования, обследовано 193342 человека.
За последние сутки в Республике проведено 5237 исследований, обследовано 5087 человек.