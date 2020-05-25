Музейный комплекс «Шульган-Таш» построят до конца 2020 года

Он призван сохранить уникальную живопись Каповой пещеры. С ходом строительства туристического объекта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

По проекту здание музея будет трёхэтажным, его площадь составит более 4 тысяч кв. м. Здесь будут в точности переданы факсимиле всех наскальных рисунков пещеры, а также появятся научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов, два конференц-зала для проведения различного рода форумов. Стоимость объекта составит 350 млн рублей.

– По целому ряду ключевых позиций музей при пещере превзойдет аналоги, станет современным и доступным комплексом, – рассказал директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин. – Это будет не просто музей, а крупный научно-исследовательский, образовательный и этнокультурный центр. После того, как строители сдадут нам объект, мы приступим к его внутреннему наполнению.

Возвести здание комплекса планируют в ноябре 2020 года для последующего размещения экспозиции и научного центра. Открытие в 2021 году такого значимого объекта позволит увеличить туристический поток.

Благоустройство коснётся и берега реки Агидель. Здесь предстоит провести работы по углублению и берегоукреплению с тем расчётом, чтобы разместить причал. Будет обустроена и пляжная зона.

Данир Гайнуллин рассказал о необходимости выделения 6,5 млн рублей на генеральный план развития туристической зоны вокруг комплекса «Шульган-Таш». Глава региона дал соответствующее поручение.

– Несмотря на то, что я принял решение приостановить строительство ряда объектов в республике, работы по возведению историко-культурного комплекса продолжены в прежнем объёме и ведутся по графику, – подчеркнул Радий Хабиров. – Здесь нам предстоит еще многое сделать. При этом важно сохранить природную красоту этих мест и безусловно наследие предков в пещере Шульган-Таш. Немаловажное значение имеет и социальная составляющая. Это и новые рабочие места, и налоги в местный бюджет, и развитие малого бизнеса.

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Контуры здания музея "Шульган -Таш", который мы строим, полностью повторят рельеф Уральских гор, расположенных вокруг музейного комплекса. А вход в музей будет напоминать вход в саму пещеру Шульган-Таш.

Архитекторы продумали все до мелочей - амфитеатр вписали в северную часть здания, и он сможет вместить при необходимости до 500 зрителей. Там можно будет проводить научные симпозиумы, показывать фильмы, читать лекции.

Мы делаем все возможное, чтобы сохранить первозданную красоту этой местности, все работы проводятся максимально корректно. Да, безусловно, в музейном комплексе "Шульган -Таш" отдельные залы будут предусмотрены для современных экспозиций, посвящённых самой пещере, ее уникальным экспонатам.