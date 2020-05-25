Из обсерватора в санатории «Танып» выписали вахтовиков.

В числе прибывших и жители района. Каждый из них при заселении осмотрен медработниками Аскинской ЦРБ, осуществлен забор биоматериала для обследования на COVID-19, проведено флюорографическое обследование с использованием передвижного флюорографа Бирской ЦРБ. Трое вахтовиков, у которых результаты оказались положительными, переведены в Бирскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Вахтовиков разместили в комфортабельных номерах, где было все необходимое: душ, санузел, личные средства гигиены, интернет, телевизор. Питание для вахтовиков было организовано в номерах. Кроме того, любые продукты они могли заказать онлайн. Работал круглосуточный колл-центр, который оперативно решал возникающие проблемы.

Медработники круглосуточно наблюдали за состоянием здоровья и два раза в день проводили термометрию.

Сегодня, после 14-дневной обсервации, вахтовики отправились домой.