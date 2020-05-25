Аэропорт «Уфа» встретил пассажиров из Нью-Йорка

Boeing 777-300ER авиакомпании «Аэрофлот» с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20:16. Через 8 часов 30 минут он был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320. Рейсом SU-1258 авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США.

Все пассажиры, прибывшие в аэропорт «Уфа», при поддержке правительства Республики Башкортостан, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. У терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор. Для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы.