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Общество
25 Мая 2020, 18:23

Аэропорт «Уфа» встретил пассажиров из Нью-Йорка

24 мая аэропорт «Уфа» впервые встретил вывозной рейс с пассажирами из США.

Boeing 777-300ER авиакомпании «Аэрофлот» с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20:16. Через 8 часов 30 минут он был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320. Рейсом SU-1258 авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США.
Все пассажиры, прибывшие в аэропорт «Уфа», при поддержке правительства Республики Башкортостан, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. У терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор. Для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы.
Для обслуживания вывозного рейса в уфимском аэропорту был открыт Терминал 2. Обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Терминал, воздушное судно были продезинфицированы специалистами Центральной санитарной службы Уфы.
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