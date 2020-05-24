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Общество
24 Мая 2020, 01:03

В Башкирии для жильцов уфимской многоэтажки оставили необычное послание

Необычная надпись появилась в Уфе под окнами многоквартирного дома. Оставил эту надпись арт-художник А. Лукьянов. Известен он тем, что нарисовал граффити с коронавирусным монстром возле республиканской клинической больницы имени Куватова.

Сообщение "Лера, не выходи из-за меня!" появилось на асфальте в Зеленой Роще. Стоит отметить, что такие надписи уже были замечены в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Самаре и не только. На деле же это не просто сообщение, а обращение к жителям.
Данная надпись - это акция проекта стопкоронавирус.рф. Целью данной акции является напоминание гражданам, что не нужно без нужды выходить из дома в сложившейся эпидемиологической ситуации. Форму текста взяли из всем знакомых надписей, которые часто появляются во дворах, "Маша, выходи за меня".
Инициатором этой необычной акции является АНО "Национальные приоритеты". Координирует же федеральный проект стопкоронавирус.рф.
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