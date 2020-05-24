В Башкирии для жильцов уфимской многоэтажки оставили необычное послание

Сообщение "Лера, не выходи из-за меня!" появилось на асфальте в Зеленой Роще. Стоит отметить, что такие надписи уже были замечены в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Самаре и не только. На деле же это не просто сообщение, а обращение к жителям.