Аэропорт «Уфа» встретил туристов из Гоа

Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства Республики Башкортостан были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками.

Всего рейс из Гоа вывез 88 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону.

Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту «Уфа» работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По прилету 27 пассажиров, в том числе 7 жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург.

После обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.