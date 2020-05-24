Аэропорт «Уфа» встретил туристов из Гоа

Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства Республики Башкортостан были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками.
Всего рейс из Гоа вывез 88 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону.
Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту «Уфа» работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По прилету 27 пассажиров, в том числе 7 жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург.
После обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.
Напомним, что это уже второй рейс из Гоа, который встречает уфимский аэропорт. Первый вывозной рейс из Индии был выполнен 27 апреля, борт перевез в Уфу 162 пассажира.