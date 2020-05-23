Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции

В Башкортостане - 2602 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

+ 88 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 783 человека.

Из них в тяжелом состоянии – 35 пациентов (на ИВЛ находятся – 8 человек).

На амбулаторном лечении находится 969 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан - 39 человек.

Всего выписано - 832 человека.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Общее количество умерших за весь период – 18 человек.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 32.

Все они обследованы на COVID-19.

Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 24.

На сегодняшний день всего проведено 192233 исследования, обследовано 182161 человек.