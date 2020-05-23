Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции

В Башкортостане - 2602 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
+ 88 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 783 человека.
Из них в тяжелом состоянии – 35 пациентов (на ИВЛ находятся – 8 человек).
На амбулаторном лечении находится 969 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан - 39 человек.
Всего выписано - 832 человека.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Общее количество умерших за весь период – 18 человек.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 32.
Все они обследованы на COVID-19.
Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 24.
На сегодняшний день всего проведено 192233 исследования, обследовано 182161 человек.
За последние сутки в Республике проведено 6410 исследований, обследовано 6202 человека.