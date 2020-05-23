Рабочая поездка в Сибай

В микрорайоне Горный завершается реконструкция подростково-молодёжного клуба «Ирандык». Строители приступили к работам осенью прошлого года. Важный для города проект профинансировал Фонд социальных целевых программ. Стоимость объекта составляет 31,3 млн рублей.

В самом здании разместятся залы для бокса и художественной гимнастики, тренажёрный зал, различные секции и кружки. На прилегающей к клубу территории предусмотрели две детские игровые зоны, спортивную площадку, парковую зону отдыха и амфитеатр со сценой.

Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции и благоустройства территории. По словам мэра города Рустема Афзалова, работы планируется завершить в июне.

– Фонд социальных целевых программ пополняется за счёт средств крупнейших предприятий республики, в том числе «Башнефти», УГМК. Они оказывают нам существенную помощь, направляя ресурсы на ремонт дорог, строительство и модернизацию социальных объектов, – сказал Радий Хабиров. – Появление в Сибае такого клуба – это инвестиции в будущее молодёжи.

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В феврале прошлого года началась реконструкция Сибайской филармонии, пострадавшей после пожара в 2015 году. Работы включают в себя строительство нового корпуса и модернизацию существующего здания с реставрацией фасада, а также благоустройство прилегающей территории. Стоимость объекта – 368 млн рублей.

Глава республики поручил завершить реконструкцию к 65-летию Сибая, которое город планирует широко отметить в этом году.

Сложным вопросом остаётся строительство блочной котельной, не предусмотренной проектом. Радий Хабиров предложил выделить на неё средства из Фонда социальных целевых программ. Она обеспечит теплом не только филармонию, но и другие объекты, расположенные в этом районе.

– Хочу порадовать жителей, что к осени мы сдадим филармонию. Хотим успеть к юбилею города. Поскольку это объект культурного наследия, все элементы архитектуры мы сохраним, – сказал руководитель региона. – Культурное пространство города мы дополним и спортивными объектами. У «УГМК-Холдинга» есть определенные обязательства перед сибайцами. Поэтому здесь мы будем строить Дворец борьбы и добьём историю со стадионом.

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В прошлом году в Сибае появился инвестор, который создаёт современное предприятие по резке и обработке камня, выпуску изделий из гранита и мрамора. По словам генерального директора ООО «Блэк Стоун» Олега Булгакова, за это время реконструировали два цеха общей площадью 2,5 тысячи кв. м, диспетчерскую, установили камнеобрабатывающие станки, краны. Инвестиции в проект уже составили более 140 млн рублей. Всего здесь планируется создать порядка 60 новых рабочих мест.

Камень на предприятие поступает с месторождения в Баймакском районе. В числе выпускаемых изделий – модульные облицовочные плиты, брусчатка, бордюры. В продукции заинтересованы компании не только из Башкортостана, но и из других регионов России.

Радий Хабиров предложил обсудить перспективы дальнейшего развития предприятия на «Инвестчасе», подчеркнув, что республика обеспечит стабильный спрос на изделия из гранита и мрамора, которые планируется широко использовать при благоустройстве общественных пространств.

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Глава республики ознакомился с проектом благоустройства набережной реки Туяляс, который планируется реализовать в рамках программы «Городская среда». Работы включают в себя обустройство пешеходных дорожек, контейнерных площадок, установку ограждений, фонарей, камер видеонаблюдения, озеленение и благоустройство территории. Здесь же появятся помещения для хранения пляжного инвентаря.

– Люди всегда любят отдыхать около воды. Наши реки и озёра – это места притяжения людей, – сказал Радий Хабиров. – С главами муниципалитетов мы договорились, что каждый год будем обустраивать два пляжа. Поскольку речь здесь прежде всего идёт о безопасности. Люди должны купаться в оборудованных местах.

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В детском оздоровительном лагере «Шифа», расположенном на берегу реки Туяляс, Радий Хабиров обсудил перспективы дальнейшего развития и модернизации этого учреждения. По словам мэра города Рустема Афзалова, сейчас здесь отсутствуют условия для круглогодичного пребывания детей. В связи с этим предлагается построить здесь новый корпус, включающий в себя не только спальные комнаты, но и учебные кабинеты, спортзалы, столовую и т.д. Это позволит круглый год принимать здесь детей со всего Зауралья, реализовать современные образовательные программы различного профиля. В настоящее время идёт подготовка проекта, который будет готов к осени. Радий Хабиров посоветовал главе города изучить опыт других муниципалитетов, которые уже реализовали подобные проекты.

– Идея у нас такая: мы хотим создать в республике сеть круглогодичных лагерей под условным названием «Башкирский Артек». Нам нужно четыре-пять таких объектов, – сказал руководитель региона. – Прежде всего они должны отличаться высоким уровнем материально-технической базы. Это удобные, комфортабельные общежития, учебные корпуса, бассейн, спортивные, культурные зоны. Но самое главное – это сильный педагогический коллектив, современные образовательные программы, преподавание на иностранных языках. Тогда мы смогли бы весь год «прокачивать» через эти лагеря наших самых талантливых ребят.

Рустем Афзалов также представил проект строительства многофункционального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволит объединить в одном месте сразу несколько учреждений, которые занимаются работой с особенными детьми, централизовать все оздоровительные, образовательные и социальные функции. Он рассчитан на ежедневное пребывание 300 детей, 40 из которых смогут находиться здесь круглосуточно. Проектно-изыскательские работы планируется завершить к сентябрю.

Радий Хабиров поручил включить строительство реабилитационного центра в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 год.

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Завершая поездку, Глава Башкортостана отметил позитивную динамику развития Сибая.