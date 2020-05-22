В Республике Башкортостан проходят мероприятия в рамках Дней Славянской письменности и культуры

С 15 мая по 3 июня в рамках Дней Славянской письменности и культуры проходит онлайн-конкурс чтецов «Русь многоликая», организованный Домом дружбы народов Республики Башкортостан. Подробности участия можно узнать на сайте 23 мая на официальном сайте организации пройдёт целый ряд виртуальных мероприятий – это IV Республиканский фольклорный праздник старинной русской песни, показ видеоролика «От глиняной таблички до печатного станка» и видеопрезентация фольклорного праздника «Малиновый звон колоколов». С 20 по 24 мая пройдёт в онлайн режиме VIIмуниципальный фестиваль славянской культуры «МЫ – СЛАВЯНЕ!». 6 июня все желающие смогут написать онлайн диктант «Пушкинский день».

С 15 по 25 мая мастера-умельцы Краснокамского района РБ на сайте и в социальных сетях местного отдела культуры делятся опытом и дают мастер-классы по изготовлению работ декоративно-прикладного искусства.

Краснокамская центральная районная библиотека также в режиме онлайн подключается к празднованию Дней Славянкой письменности и культуры. На сайте учреждения размещён художественный фильм «Первопечатник Иван Фёдоров» (1941 г.). Кроме того, с 15 по 25 мая здесь можно ответить на вопросы. С 16 по 21 мая самые маленькие читатели библиотеки смогут посмотреть мультфильмы «Фольклор, сказы, притчи, потешки». 21 мая будет проведён видеолекторий «Азбука, прошедшая через века», а 23 мая – литературный час «Слово – драгоценный дар» в рамках флешмоба #Громкиечтения_проза_стихи. 24 мая откроется виртуальная книжная выставка «От кириллицы до электронной книги».

21 мая на сайте историко-краеведческого музея Краснокамского района будет размещён видеоролик об истории с. Николо-Берёзовка. 23 мая здесь можно будет посмотреть видеоролик «Пребывание Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в с. Николо-Берёзовка».

18 мая на сайте детской школы искусств с. Николо-Берёзовка будут размещены мастер-классы «Джутовая филигрань», «Цветы из гофро-бумаги», «Брошь из полимерной глины «Матрёшка». 19 мая здесь же проведут внеклассное мероприятие «Алфавит. Виртуальная экскурсия в историю письменности». 21 мая учащихся детской школы искусств ждёт видеорассказ «Наследие Кирилла и Мефодия». 25 мая пройдёт трансляция видеоролика творческих работ учащихся художественного отделения школы, посвящённого Дням Славянской письменности и культуры.

22 мая на сайте детской школы искусств с. Куяново пройдёт онлайн-концерт выступлений учащихся и преподавателей школы. 23 мая здесь же будут проведены мастер-классы от преподавателей «Изготовление тряпичной игрушки», «Последовательность выполнения лопатки в технике городецкой росписи» и «Изготовление куклы-оберега «Горошинка».