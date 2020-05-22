Трансляция праздничного намаза 24 мая в 9.00

Один из самых почитаемых праздников мусульман Ураза-байрам в этом году пришелся на непростое для всей страны и мира время. Но и в условиях пандемии верующие не лишены возможности услышать праздничный намаз.
Телеканал БСТ будет транслировать праздничный намаз 24 мая, начало в 9.00. Просим всех жителей оставаться дома со своей семьей, желаем здоровья и благополучия.
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