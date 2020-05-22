Память о них будет жива

Ямурза Ялакаевич родился и вырос в деревне Камеево и был четвертым ребенком в семье. По его рассказам, начальную школу он закончил в Камеево, затем продолжил учебу в Мишкино. Ранняя смерть главы семьи Ялакая Саляевича возложила на плечи их матери Анастасии Камситовны тяжелую ношу - нужно было поставить на ноги четверых детей Ямая, Янипу, Салипу и Ямурзу.

В 1941 году, нарушив покой, в жизнь советского народа ворвалась война. Ямурзе в то время было 13 лет и поэтому он отчетливо помнит проводы брата Ямая.

Трудовая биография Ямурзы началась с артели инвалидов имени Чкалова, в которую он был принят учеником пимоката. Во время работы в артели его трудолюбие, живой ум приглянулись главному бухгалтеру Хаскель Элевичу Фрехтману - еврею по национальности, эвакуированному из Молдавии. Х. Фрехтман разглядел в нашем отце задатки бухгалтера и успел его научить этой профессии. Через какое-то время после прорыва блокады Ленинграда организатор артели инвалидов Х. Фрехтман уехал к себе на родину. Артель распалась, ее работники вступили в колхоз, в их числе был наш отец Ямурза.

Грамотный, толковый парень Ямурза за свою жизнь успел испытать свои силы в разных отраслях - работал секретарем Совета, счетоводом-кассиром, бухгалтером "Сельхозтехники". Он также выучился на комбайнера. В 1975 году возглавил Камеевское почтовое отделение.

В молодости с Ямурзой случилась интересная история. Возле реки Бирь отдыхали цыгане. Увидев молодого человека, одна цыганка подошла к нему и предложила погадать.

- Хлопчик, будешь ты жить долго-долго. У тебя будет много пчел и овец. Жену твою будут звать Елизавета.

Предсказание цыганки сбылось. В 1953 году он встретил свою Елизавету, они поженились. Супруги воспитали пятерых детей - двух дочерей и троих сыновей. Дети повзрослели создали свои семьи. Теперь уже внуки, а их 18, воспитывают своих детей. В 2015 году нашего отца не стало.

Ямурза Ялакаевич Ялакаев был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Сестры

Янипа и Салипа в годы Оtтчественной войны были совсем юными девушками, обе старше Ямурзы, но не на много.

Салипа - 14-15-летняя хрупкая девчушка, маленькая ростом. Ее завербовали на весь военный период на лесозаготовку в Еман-Елгу. Ей было очень трудно, но тогда никто не жаловался на трудности, все переносили их стойко.

Янипа - 16-17-летняя девушка, в годы войны работала в колхозе трактористом. Она всегда была в числе передовиков, ни в чем не уступала мужчинам.

После окончания войны, с наступлением долгожданной победы и мира, обе сестры вышли замуж. У обеих выросли дети, растут внуки и правнуки.

Когда родственники собирались вместе на различные семейные мероприятия, моя мама, тетя Салипа и тетя Янипа, вспоминая те страшные годы, как было голодно и холодно, как плохо они были одеты, как теряли близких, тихо плакали, а мы, дети, слушали их рассказы...

Ямай

Для многих россиян великая битва на Волге в первую очередь связана с боями за Сталинград. Город Серафимович в Сталинградской области, бывшая станция Усть-Медведицкая. Страница истории этого края страшная, но в то же время героическая. Она коснулась и нашей семьи, точнее близких моего отца.

1941 год. Ямай, так звали моего дядю, был призван на военную службу. Были проводы, слезы родных... Он попал в 207 стрелковый полк 76 стрелковой дивизии.

Из писем, что получала моя бабушка, было известно, где служит дядя Ямай. Мой папа Ямурза по памяти цитировал последнее письмо своего брата: "...Уже несколько раз мы переплывали реку Дон. Нам дан приказ наступать. Я чувствую, мама, что пишу тебе письмо в последний раз. Наверное, сегодня мне придется сложить голову...". Его письмо стало пророческим. Дядя Ямай погиб под городом Серафимович. Бабушка часто перечитывала его последнее письмо, плакала и говорила, что нет даже могилки, куда можно было бы сходить и всплакнуть, прикоснуться к земле, где лежит ее сын. И все же, как любая мать, она в глубине души надеялась, что в один из дней постучит в ее окно солдат, и это будет ее сын. В то время такие случаи были и не единичные.

Спустя годы, в 1988 году, мой отец Ямурза побывал в тех местах, где погиб его брат, но разыскать могилку так и не смог. "В то жестокое время хоронить каждого отдельно не было возможности", - говорил мой отец.

С тех кровавых дней прошло немало времени. В тех донских землях лежат 7 дивизий. Но память о них жива.