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22 Мая 2020, 00:16

Хабиров: в Башкирии День пограничника должен пройти с соблюдением соответствующих мер защиты

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на онлайн конференции призвал пограничников не нарушать антикоронавирусные меры в свой праздник 28 мая.

Он пояснил, что в нынешнем году, в условиях пандемии, собираться большими группами в профессиональный праздник нельзя. В том случае, если собрались небольшими группами, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обойтись без рукопожатий.
Радий Хабиров сообщил, что 28 мая по традиции в День пограничника принято встречаться с отслужившими в пограничных войсках, вспоминать молодость, армейские годы. Это замечательная традиция, но в этом году нужно обойтись без этого. Не стоит организовывать групповых походов к памятникам. Он попросил не собираться в этом году, так как это серьезный вопрос, и он связан с распространением коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что данные меры не являются отменой Дня пограничника. Праздничные мероприятия обязательно должны быть проведены, но с соблюдением соответствующих мер защиты.
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