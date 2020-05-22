Хабиров: в Башкирии День пограничника должен пройти с соблюдением соответствующих мер защиты

Он пояснил, что в нынешнем году, в условиях пандемии, собираться большими группами в профессиональный праздник нельзя. В том случае, если собрались небольшими группами, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обойтись без рукопожатий.

Радий Хабиров сообщил, что 28 мая по традиции в День пограничника принято встречаться с отслужившими в пограничных войсках, вспоминать молодость, армейские годы. Это замечательная традиция, но в этом году нужно обойтись без этого. Не стоит организовывать групповых походов к памятникам. Он попросил не собираться в этом году, так как это серьезный вопрос, и он связан с распространением коронавирусной инфекции.