+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
22 Мая 2020, 23:01

Фонд Хворостовского проведет в Башкирии благотворительный марафон

В Башкортостане пройдет благотворительный марафон, который организовывает благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского.

Телемарафон будет называться "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" и пройдет 1 июня, в День защиты детей. Такую информацию озвучила Флоранс Хворостовская, которая является руководителем вышеупомянутого фонда.
В рамках мероприятия пройдет трансляция концертной программы и работа в прямом эфире на БСТ. Средства, которые будут собраны, пойдут на лечение детей в Башкирии. Известно, что участие в марафоне примут такие известные личности, как Дмитрий Дибров, Екатерина Андреева, Борислав Струлев, Айгуль Ахметшина и другие.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru