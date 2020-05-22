Фонд Хворостовского проведет в Башкирии благотворительный марафон

Телемарафон будет называться "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" и пройдет 1 июня, в День защиты детей. Такую информацию озвучила Флоранс Хворостовская, которая является руководителем вышеупомянутого фонда.

В рамках мероприятия пройдет трансляция концертной программы и работа в прямом эфире на БСТ. Средства, которые будут собраны, пойдут на лечение детей в Башкирии. Известно, что участие в марафоне примут такие известные личности, как Дмитрий Дибров, Екатерина Андреева, Борислав Струлев, Айгуль Ахметшина и другие.