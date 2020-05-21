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Общество
21 Мая 2020, 22:04

В Башкирии женщины в декретном отпуске имеют возможность получить дополнительное образование

Майским указом Владимира Путина утвержден региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

Согласно этому проекту некоторые учреждения имеют все шансы получить субсидии на переподготовку женщин, которые находятся в декретном отпуске.
Для участия в проекте работодателю необходимо ознакомиться с программой и все документы, которые необходимы для участия, предоставить в центры занятости.
Минтруда республики сообщает, что благодаря данному проекту в течение пяти лет в Башкирии ежегодно будут повышать квалификацию и получать дополнительное образование почти 1300 женщин, которые находятся в декретном отпуске. Ежегодно для реализации этого проекта будет выделяться 74,1 млн рублей, из них 72,6 млн рублей - это средства бюджета РФ и 1,5 млн рублей - средства республиканского бюджета.
Самыми востребованными профессиями среди женщин являются кондитер, кассир, пекарь, повар, ландшафтный дизайнер, парикмахер, продавец и другие. Срок обучение в среднем будет составлять 3 месяца. На одного слушателя в среднем будет выделяться 46,3 тыс. рублей.
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