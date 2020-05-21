В Башкирии женщины в декретном отпуске имеют возможность получить дополнительное образование

Согласно этому проекту некоторые учреждения имеют все шансы получить субсидии на переподготовку женщин, которые находятся в декретном отпуске.

Для участия в проекте работодателю необходимо ознакомиться с программой и все документы, которые необходимы для участия, предоставить в центры занятости.

Минтруда республики сообщает, что благодаря данному проекту в течение пяти лет в Башкирии ежегодно будут повышать квалификацию и получать дополнительное образование почти 1300 женщин, которые находятся в декретном отпуске. Ежегодно для реализации этого проекта будет выделяться 74,1 млн рублей, из них 72,6 млн рублей - это средства бюджета РФ и 1,5 млн рублей - средства республиканского бюджета.