В Башкирии еще 156 вахтовиков отправились из обсерватора «Красноусольск» к своим семьям

Напомним, здесь был развернут один из обсерваторов для вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии. Накануне агентство «Башинформ» сообщало, что обсерватор покинули 189 человек, которые заселились 5 мая. Сегодня настал черед тех, кто заселился сюда 6 мая.

Примечательно, что в этот раз среди вахтовиков было 25 женщин, для проживания которых в обсерваторе был выделен отдельный этаж.

Реклама 08

Люди, помещенные в обсервацию, в течение суток находились под регулярным медицинским наблюдением. Проводилась ежедневная термометрия, пульсоксиметрия, раздача необходимых лекарственных препаратов, поддерживающих и укрепляющих иммунную систему. Было организовано четырехразовое питание.