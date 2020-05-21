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Общество
21 Мая 2020, 15:01

В Башкирии еще 156 вахтовиков отправились из обсерватора «Красноусольск» к своим семьям

После двухнедельного пребывания в обсерваторе на базе санатория «Красноусольск», еще 156 вахтовиков отправились к своим семьям. Автобусы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм повезли их в Уфу и Стерлитамак, откуда они поедут дальше по своим домам.

Напомним, здесь был развернут один из обсерваторов для вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии. Накануне агентство «Башинформ» сообщало, что обсерватор покинули 189 человек, которые заселились 5 мая. Сегодня настал черед тех, кто заселился сюда 6 мая.
Примечательно, что в этот раз среди вахтовиков было 25 женщин, для проживания которых в обсерваторе был выделен отдельный этаж.
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Люди, помещенные в обсервацию, в течение суток находились под регулярным медицинским наблюдением. Проводилась ежедневная термометрия, пульсоксиметрия, раздача необходимых лекарственных препаратов, поддерживающих и укрепляющих иммунную систему. Было организовано четырехразовое питание.
За время пребывания вахтовики два раза сдали анализы на COVID-19 — первый анализ в день заезда, второй анализ на 10-е сутки, которые показали отрицательный результат. ¬
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