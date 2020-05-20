В Башкортостане для участия в предварительном голосовании выдвинуто 4682 кандидата

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Этой процедуре не один год, она устоялась, хорошо себя зарекомендовала, и мы не планируем от нее отказываться. Предварительное голосование позволяет в честной и открытой борьбе отобрать кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни, в том числе в работу партии. Решение о проведении праймериз в электронном формате было принято в марте. Так будут отбирать кандидатов на довыборы в Государственную думу, законодательные собрания регионов и административных центров.

В Башкортостане 13 сентября 2020 года состоятся 112 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов в 7 городских округах, 54 муниципальных районах, 10 городских поселениях и 41 сельском поселении. В общей сложности будут замещаться более 1690 депутатских мандатов.

"В период с 1 марта по 15 мая осуществлялся прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании. Всего было выдвинуто 4682 кандидата. Предварительное голосование на уровне ОМСУ будет проходить по четвертой модели. Это означает, что в качестве выборщиков будут только члены Партии, утвержденные соответствующим Организационным комитетом", - прокомментировал заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» по идеологической и агитационно-пропагандистской работе Александр Мельников.

Всего в стране на сегодня 5720 кандидатов решили участвовать в праймериз «Единой России». Средний конкурс — около пяти человек на место, что превышает показатели прошлых лет. Каждый третий кандидат — моложе 35 лет. Почти половина претендентов — беспартийные. Меньше четверти участников — действующие депутаты. Больше половины участников - новые лица.

Самым молодым кандидатом предварительного голосования стала 18-летняя студентка Орловского базового медицинского колледжа Ангелина Мотякина — она планирует участвовать в выборах в Орловский горсовет народных депутатов. А самым возрастным — 80-летний пенсионер Виктор Артемьев, который хочет претендовать на место в Законодательном Собрании Челябинской области.

Уже полмиллиона человек зарегистрировались в системе в качестве избирателей — это порядка 15 тысяч выборщиков в сутки. Секретарь Генсовета «Единой России» отдельно остановился на защищённости процедуры.