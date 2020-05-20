Разъяснен порядок определения МРОТ при расчете страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов МСП

С 1 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства исчисляют по пониженным тарифам страховые взносы с выплат работникам, которые по итогам месяца превышают МРОТ (на 01.01.2020 - 12 130 руб.). ФНС России обращает внимание, что эта величина МРОТ является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые предусмотрены трудовым законодательством и являются частью оплаты труда работников.

Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том числе учитывающих такие коэффициенты и процентные надбавки, исчисляются следующим образом: в части выплат, превышающих МРОТ, - по совокупному тарифу 15 %. В том числе: на обязательное пенсионное страхование - 10 % (как в части выплат с начала года, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, так и свыше ее предельной величины), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%, на обязательное медицинское страхование — 5%; в части выплат менее, либо равным МРОТ - по совокупному тарифу 30%.