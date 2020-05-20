+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
20 Мая 2020, 12:43

Разъяснен порядок определения МРОТ при расчете страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов МСП

ФНС России разъяснила, как субъектам МСП определить величину МРОТ для расчета страховых взносов по пониженным тарифам в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ

С 1 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства исчисляют по пониженным тарифам страховые взносы с выплат работникам, которые по итогам месяца превышают МРОТ (на 01.01.2020 - 12 130 руб.). ФНС России обращает внимание, что эта величина МРОТ является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые предусмотрены трудовым законодательством и являются частью оплаты труда работников.
Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том числе учитывающих такие коэффициенты и процентные надбавки, исчисляются следующим образом: в части выплат, превышающих МРОТ, - по совокупному тарифу 15 %. В том числе: на обязательное пенсионное страхование - 10 % (как в части выплат с начала года, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, так и свыше ее предельной величины), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%, на обязательное медицинское страхование — 5%; в части выплат менее, либо равным МРОТ - по совокупному тарифу 30%.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru