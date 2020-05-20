"Памяти Героев"

Он создан для того, чтобы почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

О подвигах Героев Советского Союза Мишкинского района –Махмута Сафиевича Актуганова, Ишмая Иштубаевича Ишкинина, Егора Орсаевича Орсаева, Степана Александровича Казакова, Гзи Казыхановича Загитова -

и рассказали Волонтёры Победы. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.

Именами Героев названы улиц села Мишкино и их родных деревень, установлены бюсты, мемориальные доски.

Имя Героя Гзи Загитова носит школа села Янагушево. Здесь же создан его музей.

На сегодняшний день баннер изготовлен и вывешен на стене РДК с.Мишкино.