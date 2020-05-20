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20 Мая 2020, 11:29

"Памяти Героев"

Волонтеры Победы Мишкинского района приняли участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев»

Он создан для того, чтобы почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.
Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.
О подвигах Героев Советского Союза Мишкинского района –Махмута Сафиевича Актуганова, Ишмая Иштубаевича Ишкинина, Егора Орсаевича Орсаева, Степана Александровича Казакова, Гзи Казыхановича Загитова -
и рассказали Волонтёры Победы. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.
Именами Героев названы улиц села Мишкино и их родных деревень, установлены бюсты, мемориальные доски.
Имя Героя Гзи Загитова носит школа села Янагушево. Здесь же создан его музей.
На сегодняшний день баннер изготовлен и вывешен на стене РДК с.Мишкино.
В. Аглямова (материал предоставлен отделом молодежи)
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