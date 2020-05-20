Наступает Ураза – Байрам!

Отрадно, что все больше и больше и наших односельчан тоже соблюдали пост, проводили вечера ифтар (авыз ачу), посещали таравих намазы, приходят в мечети учиться и приобретают в вере и посте душевный покой, удовлетворение и радость.

Конечно же, только голодный может понять состояние голодного и выполняя предписание Аллаха, постящийся невольно задумается о тех, кто в нужде, становится сердечнее и искреннее в отношении к близким, его сердце наполняется благодарностью к Творцу за то, что Он дал ему, укрепляется его вера, ему приходит в голову покаяться в своих грехах. В этом и есть смысл поста.

С завершением благословенного месяца Рамазан мы вновь задумываемся о нравственной чистоте, милосердии и сострадании, проникаемся чувством заботы о ближнем. Эти непреходящие ценности вселяют в людей надежду на будущее, через осмысление своих поступков и деяний ведут к самоочищению и духовному обновлению.

В эти дни часто спрашивают о пожертвованиях – закяте, фитра – садака и фидия, которые обычно вносятся до гает – намаза.

Закят – один из 5 – столпов ислама (иман – вера, гибадат – поклонение, ураза, закят, хадж) и является обязательным (Фарыз) для тех, кто обладает нисабом (минимальная сумма чистого годового дохода, равной 85 граммов золота, за вычетом всех своих расходов на проживание). Имеющий такой нисаб должен отчислить на пожертвование 1\40-ю часть. Не обладающий нисабом, платить закят не обязан, но его помощь нуждающимся зачтется Аллахом особо. Размер закята от 344347,03 рублей.

Фитра – садака платят как соблюдающие пост, так и не соблюдающие. В этом году его размер составляет (в рублях): для людей с минимальным достатком – 100 рублей, со средним достатком – 200 рублей, с высоким достатком – 700 рублей на каждого члена семьи, включая новорожденного.

Фидия платят те, которые не смогли держать уразу – за каждый пропущенный день поста суммой, достаточной для нормального однодневного питания одного человека, за каждый день 200 рублей.

Верующие могут сами отдать деньги малоимущим или могут сделать пожертвования в мечети (указав их назначения). Все желающие мусульмане, которые хотят выплатить фитр и закят, могут прийти в мечеть с соблюдением всех санитарных норм (вход в мечеть в масках, по одному) до гает – намаза.

24 мая – (1–й день месяца Шауваль) – Ураза – Байрам! Этот благословенный праздник подводит итоги прошедшего месяца воздержания. Получив истинное удовлетворение от пройденного испытания, с чувством трепетной гордости, в это утро все мусульмане семьями радостно устремляются в мечети – на гает–намаз.