Налоговая служба информирует: в Республике Башкортостан идет декларационная кампания 2020 года, которая продлится до 30 июля

- В какие сроки нужно представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год и уплатить налог?

- В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в рамках принимаемых Правительством РФ мер по обеспечению устойчивого развития экономики, срок представления декларации по форме 3-НДФЛ продлен на три месяца, то есть в срок не позднее 30 июля 2020 года. Изменения сроков уплаты не коснулись, поэтому оплатить налог, исчисленный по декларации, необходимо не позднее 15 июля 2020 года.

- Кто обязан представить декларацию в налоговую инспекцию?

- Представить декларацию необходимо, если в прошлом году гражданин, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.В ситуации, когда налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог, в этом случае налогоплательщик должен самостоятельно отразить доход в декларации. Если же налоговый агент сообщил в налоговый орган о неудержанной сумме налога, то инспекция направит налогоплательщику уведомление, на основании которого налог нужно будет уплатить до 1 декабря 2020 года.

- Какие санкции последуют за несвоевременную подачу декларации?

- За непредставление или несвоевременную подачу декларации в срок не позднее 30 июля 2020 года гражданам придется уплатить штраф в соответствии со ст. 119 НК РФ, минимальная сумма штрафа составляет 1000 руб.

- В какие сроки можно обратиться в инспекцию за получением

налоговых вычетов по НДФЛ?

- Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов (по покупке жилья, за обучение и лечение). В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

- Каким образом в нынешних условиях можно представить налоговую декларацию?

- В настоящее время прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Республики Башкортостан приостановлено, взаимодействие осуществляется дистанционно. Для дистанционного взаимодействия с налоговыми органами рекомендуется использовать максимальные возможности интерактивных сервисов ФНС России. Заполнить декларацию можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пользователям данного интернет – ресурса предоставлена возможность заполнения, направления в электронном виде и отслеживания статуса камеральной проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Также прием налоговых деклараций и иной отчетности на бумажном носителе осуществляется через бокс для приема корреспонденции, расположенный при входе в налоговую инспекцию.

- Если имеются вопросы по декларированию, по каким телефонам можно получить консультацию?