Компания «Торгпромупаковка» предоставила антисептики для добровольцев Единого волонтерского центра при региональном исполкоме «Единой России».

Уфимское производство антибактериальной жидкости запущено в апреле текущего года. За короткое время предпринимателю удалось наладить на базе предприятия новую линию по выпуску антисептиков наряду с товарами бытовой химии.

«26 марта на «Инвестчасе» нас поддержал Глава республики. Разработали рецептуру, нашли необходимые компоненты, хоть и сложно было. 1 апреля выпустили уже первую партию антисептиков», - рассказал директор компании «Торгпромупаковка» Руслан Фазуллин.

Сегодня востребованная продукция уфимского предприятия поставляется на всю республику. В ближайшее время планируется выход на регионы России.