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Общество
20 Мая 2020, 12:56

Компания «Торгпромупаковка» предоставила антисептики для добровольцев Единого волонтерского центра при региональном исполкоме «Единой России».

Более 1000 бутылей переданы тем, кто помогает жителям республики в период пандемии.

Уфимское производство антибактериальной жидкости запущено в апреле текущего года. За короткое время предпринимателю удалось наладить на базе предприятия новую линию по выпуску антисептиков наряду с товарами бытовой химии.
«26 марта на «Инвестчасе» нас поддержал Глава республики. Разработали рецептуру, нашли необходимые компоненты, хоть и сложно было. 1 апреля выпустили уже первую партию антисептиков», - рассказал директор компании «Торгпромупаковка» Руслан Фазуллин.
Сегодня востребованная продукция уфимского предприятия поставляется на всю республику. В ближайшее время планируется выход на регионы России.
«Нам удалось нарастить мощность производства за счет новой продукции, которая пользуется большим спросом. Наряду с этим, своим долгом считаем помогать тем, кому приходится работать в период пандемии. Так, на днях партию антисептиков передали в администрацию города. Будем продолжать благотворительную деятельность», - добавил Руслан Фазуллин
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