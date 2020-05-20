«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса

«По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам», — написал Дмитрий

Медведев.Председатель партии отметил, что деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных — несмотря на то, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде медучреждений их все еще не хватает. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр

здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь провели онлайн-совещание.Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский Край, Забайкальский край и Еврейская

автономная область.

Кроме того, Андрей Турчак рассказал, что часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтёрских центров партии жителям всех регионов страны. «Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах (например, Ленинградская область, Мурманская область и другие) уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты — перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать — уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе», — сказал Андрей Турчак.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь гражданам в период пандемии: «Мы видим вашу активность и помощь для работы медиков, для их комфорта, безопасности, и поэтому считаем, что доброе дело, которое вы делаете, должно быть доведено до нуждающихся. Благодарю партию за помощь медработникам и высокую

гражданскую ответственность». Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» в ходе федеральной акции «Спасибо врачам» уже передала 200 автомобилей в медучреждения по

всей стране. Через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в красной зоне — порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.

В Башкортостане партийцы также приняли решение направить членские взносы на оказание помощи гражданам. Эту инициативу Председателя Партии Дмитрия Медведева поддержали все местные отделения «Единой России» в нашей республике. По состоянию на 12 мая на эти цели собрано свыше 1,1 млн рублей.«Данные средства пойдут на поддержку граждан и врачей в условиях пандемии. В ближайшее время будет организована закупка респираторов и защитных костюмов для медицинских учреждений региона, а также адресную помощь получат нуждающиеся граждане.

Кроме этого, многие депутаты-единороссы перечислили свои зарплаты за месяц. Перечисления по данному направлению уже превысили 4 млн рублей.

На них закуплены продуктовые наборы врачам, социальным работникам и ветеранам, товары первой необходимости и бытовая техника в медицинские учреждения, средства индивидуальной защиты для волонтеров. Также часть средств направлена на оплату услуг связи социальным работникам», - рассказал заместитель руководителя регионального исполкома «Единой

России» по идеологической и агитационно-пропагандистской работе Александр Мельников.