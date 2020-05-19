Ученые-политологи назвали причины, благодаря которым Башкирия заняла 2 место среди регионов успешно борющихся с коронавирусом

По его словам, причиной этого стало то, что значительная часть бюджета республики идет именно на социальную сферу.

Например, Башкортостан дополнительно субсидирует часть затрат на уплату процентов по кредитам ипотечного характера. Субсидии в объеме до 100 тысяч рублей смогут получить ряд социально незащищенных категорий людей, а также те, кто потерял работу в период с 15.03 по 1.06.2020 года. Этими деньгами можно будет погасить ипотечный кредит, если он был получен в период с 1.01.2018 по 1.01.2020 года.

Мерой поддержки семьи и детей косвенного характера, Кузьминых назвал выделение 30 миллиардов рублей на поддержку предприятий, что пострадали в кризис. Это позволило добиться того, что в регионе уровень безработицы ниже, чем по стране.

Эксперт также отметил, что Башкортостан, в отличие от большинства регионов, проведет в онлайн-режиме "Последний звонок".

Отметим, что экспертный институт социсследований составил рейтинг регионов по мерам социальной поддержки семьи и детей, где Башкирия заняла второе место.