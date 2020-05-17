Мы возвращаемся домой

В начале мая в обсерваторе, организованном на базе дома отдыха в Абзелиловском районе, были размещены 400 вахтовиков из Башкортостана, вернувшихся из Чаяндинского месторождения в Якутии, где возникли очаги распространения коронавируса.

17 мая у первых 200 человек закончился 14-дневный карантин.

— В сжатые сроки мы организовали в нескольких корпусах дома отдыха 400 койко-мест, — рассказывает заместитель главы администрации МР Руслан Юсупов. — Напомню, по инициативе Главы РБ Радия Хабирова республика первой из регионов России организовала возвращение наших земляков из Якутии, когда там сложилась сложная ситуация. У всех прибывших вахтовиков сразу были взяты анализы на коронавирус. Инфекция подтвердилась у семерых из них, всех их госпитализировали в Белорецкую больницу. А контактировавшие с ними были помещены в инфекционное отделение Аскаровской районной больницы. У остальных повторные пробы дали отрицательный результат. Все те, у кого сегодня благополучно завершился карантин, и возвращаются к себе домой…

На территорию обсерватора прибыли семь автобусов ГУП «Башавтотранс». Приняв меры безопасности, т.е. надев перчатки и маски, вахтовики расселись по своим автобусам, которые выехали по трем направлениям — в Уфу, Мелеуз и Сибай. Уже оттуда они сами доберутся до дома.

— Я безмерно благодарен руководителю республики Радию Хабирову за то, что нас не бросили, что оперативно было организовано наше благополучное возвращение, — говорит Юрий Ардеев из Бирского района. — Мы все понимаем, что проживание в обсерваторе — это в первую очередь, забота о нашем здоровье и здоровье наших близких. Признателен я и руководству Абзелиловского района, работникам обсерватора за отличное обустройство, организацию питания и проживания и, конечно, медикам районной больницы, которые следили за нашим состоянием.

Не скрывает своей радости и Ильгам Бадалов из Белорецкого района:

— Нас здесь хорошо встретили, создали комфортные условия. К сожалению, когда сюда приезжал Глава Республики Радий Фаритович, нам не удалось лично высказать ему слова благодарности за то, что мы смогли быстро вернуться в родные края. Поэтому говорим спасибо сейчас.

Вторая группа вахтовиков вернется к своим семьям завтра, когда и у них закончится карантинный срок.

