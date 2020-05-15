ВЦИОМ: 81% россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Путиным

Большинство опрошенных (73%) заявили, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Две трети граждан (67%) уверены, что ситуация в России находится под контролем президента. Почти такое же количество россиян (66%) убеждены, что Путин понимает реальную ситуацию и проблемы людей. 75% участников опроса признались, что обращение главы государства произвело на них положительное впечатление. Такое же количество респондентов удовлетворены содержанием выступления президента.

Наибольшее число положительных оценок россиян, выяснили социологи, получили следующие меры поддержки: выплата 10 тысяч рублей на детей до 16 лет (95% опрошенных); двукратное повышение минимального пособия по уходу за ребенком для неработающих (93%); выплаты в апреле-июне 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (92%); субсидирование нуждающихся семей с детьми до 7 лет (91%).

Возобновление работы предприятий базовых отраслей при условии соблюдения санитарных норм поддержали 89% опрошенных, возврат налога за прошлый год самозанятым - 76%, увеличение ежедневного числа проводимых тестов на коронавирус до 300 тысяч - 75%.