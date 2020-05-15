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Общество
15 Мая 2020, 14:15

Подведены итоги республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков 2019 года

Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков проводится ежегодно Министерством образования и Республиканским детским эколого-биологическим центром. Основная цель конкурса - повышение значимости учебно-опытных участков образовательных организаций. Как правило, конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. На региональном этапе принимает участие только победитель муниципального этапа конкурса. В 2019 году на районном конкурсе учебно-опытных участков обладателем Гран-при стал пришкольный участок лицея №1 с. Мишкино (заведующая учебно-опытным участком О. Масновиева).

В лицее грамотно поставлена работа по обеспечению практической направленности в изучении естественнонаучных дисциплин, совершенствования исследовательской, опытнической деятельности школьников, развития их интереса к творческой деятельности, а также профессиональному самоопределению.Участие на республиканском конкурсе подразумевало подготовку объемного отчета по всей работе на учебно-опытном участке. Это ведение документации, характеристика материально-технического обеспечения, содержание работы, организация образовательной деятельности, рациональное использование возможностей участка, итоги проведенной работы и др. И с данной задачей обучающиеся и педагогический коллектив лицея достойно справились. На республиканском этапе учебно-опытный участок лицея №1 с. Мишкино стал призером в номинации «Лучший учебно-опытный участок общеобразовательной организации села». Поздравляем коллектив лицея и руководителя пришкольного участка, с высоким достижением на республиканском конкурсе!
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