Подведены итоги республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков 2019 года

В лицее грамотно поставлена работа по обеспечению практической направленности в изучении естественнонаучных дисциплин, совершенствования исследовательской, опытнической деятельности школьников, развития их интереса к творческой деятельности, а также профессиональному самоопределению.Участие на республиканском конкурсе подразумевало подготовку объемного отчета по всей работе на учебно-опытном участке. Это ведение документации, характеристика материально-технического обеспечения, содержание работы, организация образовательной деятельности, рациональное использование возможностей участка, итоги проведенной работы и др. И с данной задачей обучающиеся и педагогический коллектив лицея достойно справились. На республиканском этапе учебно-опытный участок лицея №1 с. Мишкино стал призером в номинации «Лучший учебно-опытный участок общеобразовательной организации села». Поздравляем коллектив лицея и руководителя пришкольного участка, с высоким достижением на республиканском конкурсе!