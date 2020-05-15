К вам спешит почтальон

Почта всегда играла огромную роль в жизни и людей, и государства. В нынешней ситуации Мишкинское отделение почтамта продолжало работать, как и многие значимые учреждения. Режим работы несколько изменился. На период режима самоизоляции почта обслуживает клиентов с 8 до 17 часов в будние дни, в субботу сотрудники занимаются внутренними делами. Количество клиентов немного уменьшилось, нет очередей. Сейчас многие пользуются услугами интернет-магазинов. Поэтому количество поступающих посылок, бандеролей увеличилось.

К соблюдению санитарного режима сотрудники почты относятся серьезно. Регулярно через определенные промежутки времени проводится влажная уборка с применением специальных средств. Следят за тем, чтобы граждане, пришедшие в почтовое отделение, соблюдали дистанцию. Ну, а работники почты используют средства индивидуальной защиты - все в медицинских масках, перчатках, постоянно обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.

Коллектив здесь небольшой, но дружный. Многие годы его возглавляет Рая Емельяновна Ерыгина. Ее правой рукой и бессменной помощницей является Галина Савельева. Обслуживают клиентов операторы Надежда Бикбулатова и Ольга Изибаева.

Работы здесь всегда было много. Клиенты видят лишь верхушку айсберга. Это - работы, связанные с приемом, обработкой, отправкой, возвратом, выдачей писем, бандеролей, посылок. Через Мишкинское отделение проходит большой объем служебной корреспонденции района. Большинство этих писем или бандеролей заказные, то есть каждое письмо нужно внести в программу и сделать это в срок. Отдельная и немалая часть выполняемых работ - прием платежей, операции, связанные с денежными переводами. Кроме всего, сейчас каждое почтовое отделение - это и союзпечать, и мини-магазин, то есть здесь много различного товара. Газеты, журналы быстро устаревают, и их необходимо вовремя вернуть. Контроль за соблюдением сроков выполнения всех работ очень строг. Также здесь оказывают банковские услуги, оформляют различные виды страхования.

Зона обслуживания Мишкинского почтового отделения большая. По официальным данным они обслуживают 2644 двора с численностью более 6700 человек. Сюда обращаются не только жители села Мишкино и близлежащих деревень, но и из более отделенных деревень, где почтовые отделения закрыты. Удручает тот момент, что на обслуживание такого количества людей нормативом предусмотрено только два оператора. В случае, если один заболевает, остается только один. В любом магазине работают минимум три продавца, а ведь их работа связана только с товаром, в отличие от работы сотрудника почты.

Не секрет, что основными читателями газет и журналов, являются люди старшего поколения. Как раз они в период пандемии находятся в зоне риска. Письма, газеты, извещения до адресата доносят почтальоны Татьяна Янсубаева, Элита Саркиева, Ирина Шаяхметова, Александра Султанова, Элеонора Александрова, Надежда Петрова.

Татьяна Анатольевна работает в почтовом отделении уже пять лет. К своей работе она относится с душой.

- Чем мне нравится моя работа? Общением с людьми. К тому же большую часть времени мы проводим на свежем воздухе, и у нас не сидячая работа. Конечно, есть и минусы, мы доставляем почту в любую погоду, а это не только солнечные теплые дни, бывает и морозно и слякотно и очень жарко, иногда бушуют снежные бури или непрерывно идет дождь. Безусловно, мы устаем, и все же работа мне приносит удовлетворение, - делится Татьяна Анатольевна. - Кроме того, что мы доставляем письма и газеты, мы принимаем коммунальные платежи. В нынешней ситуации это особенно актуально. Наши кассовые аппараты связаны с программой Почта России, поэтому платежи доходят до адресата в срок. И потом, я считаю, что оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, - это очень удобно. Сейчас желающих это сделать у нас, почтальонов, стало больше. Также мы можем доставить товары первой необходимости или продукты. Желающие могут позвонить в наше почтовое отделение, чтобы их заказать или обратиться к нам - почтальонам. Кроме всего, идет подписная компания. Конечно, телевидение, интернет занимает в нашей жизни все больше места, но взять в руки свежую газету или журнал - это особые ощущения. Для многих традиция читать свежую прессу остается важной частью жизни - это радует.