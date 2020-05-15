Интервью с председателем Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексеем Гусевым

- Что у нас поменялось с 12 мая, кому разрешается работать, а кому нет?

- Основные ограничения у нас действуют для торговых и торгово-развлекательных центров. Это - места повышенного скопления людей, и для того, чтобы уберечь граждан от заражения новой коронавирусной инфекцией, были приняты изменения. Что касается торговых центров, то в них запрещена деятельность всех предприятий, за исключением тех, кто продает продукты питания, строительные товары и хозяйственные товары первой необходимости, товары для сада и огорода, зоомагазинов, салонов сотовой связи. В остальных сферах торговли и бытового обслуживания населения работа разрешена, но разрешена с соблюдением определённых санитарных норм. Это должны быть магазины с отдельным входом, есть ограничения по площади. К примеру, если площадь торгового зала не превышает 50 квадратных метров, то одновременно в зале могут находиться не больше пяти посетителей. На площади до 100 квадратных метров могут одновременно находиться 10 посетителей, до 200 метров - 25. В магазинах площадью более 200 квадратных метров могут находиться одновременно до 50 человек.

- Особый момент - масочный режим. Насколько нам известно, Курултай только что принял соответствующий закон. Какое грозит наказание за несоблюдение масочного режима?

- Действительно, на территории республики действует масочный режим, который касается всех предприятий торговли и сферы бытовых услуг. В соответствии с принятым законом граждане за нарушение требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан о введении и обеспечении режима повышенной готовности (прежде всего речь идет о соответствующем указе Главы Республики Башкортостан) об использовании масок, перчаток, иных требований могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей. Лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, так называемые индивидуальные предприниматели, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. У нас запрещено обслуживание посетителей без масок и перчаток. Более того, Госкомитет по торговле разработал отдельные требования, потому что у нас есть большое количество сфер деятельности - это и парикмахерские, и салоны связи, и продуктовые магазины, и у каждой есть своя специфика. Разработан приказ по нашему ведомству, который прошел антикоррупционную экспертизу, и утверждён Минюстом. В нём есть 12 направлений, которые чётко определяют, какие санитарные нормы и правила должны соблюдать те или иные объекты торговли и сферы бытовых услуг. К запрещённым сферам деятельности по-прежнему отнесены сауны, бани, фитнесс-центры, кинотеатры - то есть те места, где возможно наибольшее скопление людей. Вся эта информация есть на сайте Госкомитета по торговле, она будет доведена до глав муниципалитетов, чтобы они сделали рассылку по предприятиям.

- Какие предприятия могут открываться в новых условиях, кто будет проверять эти предприятия?

- У нас сегодня могут открыться все предприятия помимо тех, которые работают в торговых центрах и тех, работа которых всё ещё запрещена, мы их только что озвучили. Все они должны соблюдать санитарные нормы и правила, которые установлены указом Главы республики и приказом Госкомитета по торговле. Проверять их будут как сотрудники нашего ведомства, так и республиканские органы исполнительной власти, которые наделены соответствующими полномочиями. Проверять их мы будем по статье 20.6 примечание 1, где и оговорены те штрафы, которые я перечисли выше. Проверки в данном направлении уже идут, за период с 30 марта по сегодняшний день было проверено порядка девяти с половиной тысяч предприятий. К сожалению, не все они выполняли те требования, которые были установлены Указом главы, поэтому на сегодня у нас составлено порядка 120 протоколов по административным правонарушениям. Все они будут направлены в суд.

- Ещё один немаловажный вопрос про продовольственную безопасность…