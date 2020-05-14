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14 Мая 2020, 16:27

В Ирсаево прошел парад Победы

По улице, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Алей Семенович Семенов, прошёл парад Победы

В Ирсаево прошел парад Победы
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли без массового скопления людей.
Парад Победы тоже был изменен – в нем участвовала только техника. Было изменено и место проведения парада – техника
проезжала по улицам, где живут ветераны Великой Отечественной войны. А один их них, Алей Семенович Семенов, проживает в деревне Ирсаево.
К началу парада вся улица была украшена национальными флагами Российской Федерации. Возле домов стояли нарядно одетые жители с портретами своих дедов или прадедов, воевавших против нацисткой Германии – это был своеобразный «бессмертный
полк». Алей Семенович тоже с утра был «на посту».
Вскоре на окраине деревни появилась колонна. Через некоторое время машины подъехали к ветерану. С Великим праздником Победы Алея Семеновича поздравили военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, глава администрации сельского поселения Ирсаевский сельсовет С. Хазиев и другие. После поздравления вручили цветы и подарки, работники культуры и волонтеры спели песню «День Победы».
После чествования ветерана, колонна двинулась дальше по улице.
В. Камилянов
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