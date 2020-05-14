В Ирсаево прошел парад Победы

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли без массового скопления людей.

Парад Победы тоже был изменен – в нем участвовала только техника. Было изменено и место проведения парада – техника

проезжала по улицам, где живут ветераны Великой Отечественной войны. А один их них, Алей Семенович Семенов, проживает в деревне Ирсаево.

К началу парада вся улица была украшена национальными флагами Российской Федерации. Возле домов стояли нарядно одетые жители с портретами своих дедов или прадедов, воевавших против нацисткой Германии – это был своеобразный «бессмертный

полк». Алей Семенович тоже с утра был «на посту».

Вскоре на окраине деревни появилась колонна. Через некоторое время машины подъехали к ветерану. С Великим праздником Победы Алея Семеновича поздравили военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, глава администрации сельского поселения Ирсаевский сельсовет С. Хазиев и другие. После поздравления вручили цветы и подарки, работники культуры и волонтеры спели песню «День Победы».

После чествования ветерана, колонна двинулась дальше по улице.