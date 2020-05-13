Воспоминания со слезами на глазах

За заслуги перед Отечеством награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг", орденом Отечественной войны II степени, неоднократно юбилейными медалями. За многолетний плодотворный труд Григорию Михайловичу присуждено звание "Ветеран труда". Он не дожил до наших дней. Но его воспоминания как участника тех страшных событий нам очень дороги. Зинаида Попова - дочь Григория Сычева бережно держит в руках документы, принадлежавшие ее отцу. Среди них - записи-воспоминания, сделанные им собственноручно.

Финская война. Великая Отечественная война

"В октябре 1938 года призвали в армию и направили в город Псков, в 111 кавалерийский полк. Был сразу зачислен в полковую школу, которую закончил в 1939 году и получил звание командира отделения (сержант) пулеметного расчета.

На Финскую войну готовились сначала на лошадях-тачанках, с ноября - на лыжах. В январе 1940 года перевели в 1-й мотострелковый полк. Переехали в город Остров - недалеко от города Пскова.

1 февраля наступали на Финляндию в Петрозаводском направлении на лыжах по лесу.

7 февраля 1940 года приблизительно в 2 часа ночи меня тяжело ранило в голову и левую ногу. Ранение - пуля пробила каску над левым ухом. Без сознания лежал до 12 часов следующего дня. Когда очнулся, почувствовал сильную боль в левой ноге - в пятке оказалось сквозное пулевое ранение. С пересыльного пункта меня на грузовой автомашине повезли к железнодорожной станции для отправки в госпиталь на поезде. По дороге я потерял сознание. Меня оставили в Онежской районной больнице.

4 марта отправили в Куйбышевский госпиталь ЭП-326, где лежал до конца мая. После лечения отправили в город Пушкин (по направлению пересыльного пункта города Ленинграда) на курсы по военной подготовке партийных работников Ленинградского военного округа старшим писарем АХЧ."

В сентябре 1941 года курсы эвакуировали в город Ленинград. С курсов меня направили в 47 спецпоезд командиром отделения, который должен был идти на северный фронт с командованием.

В ноябре 1941 года кольцо блокады Ленинграда сомкнулось, вледствие чего 47 поезд не мог выехать, и его расформировали. Меня направили в 103 пограничный отряд, который стоял в блокадном Ленинграде. Какое было положение в городе описывать не буду. Голод, холод, постоянный обстрел из всех видов оружия, бомбардировки, в том числе зажигательными бомбами.

В июне 1944 года блокаду прорвали. 103 погранотряд выехал на государственную границу с Финдляндией в местечко Сикиярви за городом Выборгом.

Демобилизовался в июне 1946 года ..."

Эти записи - только сухие факты, но сколько за ними потерь, переживаний, боли!..

Жизнь до войны

Родился Григорий Сычев в деревне Брюховка 5 декабря 2014 года в крестьянской семье. Скоро семья осталась без кормильца - Михаил Сычев погиб в Первой мировой войне. Григорий с мамой Анной Лукьяновной переехали в деревню Красино. Этих деревень уже нет на карте нашего района. Из истории многие помнят, какими были послереволюционные годы. Много всяких испытаний выпало на долю народа. Но открылись и новые возможности, одной из которых явилась возможность учиться. Григорий стал ходить в Новотроицкую школу. Закончив ее, он решил продолжить учебу. Отпускать сына в город учиться родители не хотели - были очень нужны сильные молодые руки в хозяйстве, а работы в деревне всегда хватало. Отчим даже силой пытался его остановить. В 1935 году он поступил в Уфимский лесотехнический техникум. Учеба в техникуме была очередным испытанием на прочность, жил впроголодь, одежды не было. Плохое питание, отсутствие теплой одежды дали о себе знать - Григорий заболел воспалением легких. К счастью молодой организм смог побороть болезнь. Желание учиться было сильнее трудностей, вставших на пути молодого студента. В 1938 году Григорий окончил техникум. По направлению приступил к работе техником-лесоводом лестреста в городе Орджоникидзе Чечено-Ингушской АССР. Первые месяцы работы - август, сентябрь - очень понравились Григорию. Природа Кавказа завораживала. Изобилие фруктов было не только в садах местных жителей, но и в лесах. Он хотел остаться здесь навсегда. Но пришла осень, и перенесенная болезнь дала о себе знать, к тому же зимы здесь были совсем другие, чем на родине, воздух был не привычным морозным, а влажным. Григорий почувствовал, что остаться на Кавказе он не сможет, здешний климат ему не подходит.

В конце октября Григорий Сычев получил повестку...

Жизнь после войны

1 июля 1946 года Григорий Михайлович начал работать в Мишкинском лесничестве помощником лесничего. Коллектив, в который он попал был дружным, все работали с душой. Но наша жизнь - это не только работа. Григорий встретил свою судьбу - миловидную девушку Елену из деревни Покровка Балтачевского района. В 1948 году они сыграли свадьбу. В сентябре 1949 года Григорий Михайлович был направлен лесничим в Бураевское лесничество. Затем в марте 1952 года Министерство сельского хозяйства из Бураево направило его в Мишкинский сельхозотдел старшим агролесомелиоратором. В 1955 году посадки леса для полезных полос были прекращены, и в июне 1956 года Григорий Сычев вернулся в родное Мишкинское лесничество. Руководитель лесничества Николай Антипов был глубоко убежден в том, что человек должен любить природу, как родную мать, он обязан преумножать ее богатства, в ответ она продлит его жизнь. Все работники, в том числе и Григорий Сычев, были полностью согласны с ним в этом. Те годы можно назвать рассветом лесничества - работа кипела. Под руководством Н. Антипова усадьба лесничества увеличилась в пять раз. Большое внимание уделяли выращиванию посадочного материала. Лесной питомник увеличили в четыре раза. Думаю, многие жители села Мишкино, будучи школьниками, участвовали в различных работах в этом питомнике. Сосняк на горе около села Мишкино - это отдельная история. Сколько было отдано сил, чтобы сегодня мы могли любоваться этой красотой, гулять по этому сосновому бору.

Григорий Михайлович и Елена Дмитриевна воспитали троих детей Зинаиду, Юрия и Людмилу. Все они получили хорошее образование и стали достойными людьми. Зинаида, закончив педагогический институт, обучала детей математике. Юрий закончил Уфимский авиационный институт и работал на заводе. Людмила, закончив технологический институт, стала технологом по пошиву одежды. Сейчас уже внуки Григория и Елены Сычевых воспитывают своих детей.

Каким был Григорий Сычев в воспоминаниях своих детей? Зинаида Григорьевна, говорит что их отец был спокойным, очень честным, порой даже чересчур. Если была нужна помощь в учебе, именно он помогал решать задачи или выполнять другие школьные задания. Их папа - один из первых в Мишкино разбил яблоневый сад. А что касается военных лет и в особенности 900 героических дней блокады Ленинграда - раны, оставленные Отечественной войной в душе Григория Михайловича, были очень глубокие. Зинаида Григорьевна признается, что отец не мог спокойно вспоминать те страшные годы, от нахлынувших чувств у него всегда на глазах выступали слезы. И по мнению Григория Михайловича, он смог сражаться и выжить в той блокаде только благодаря тому, что был деревенским, или во всяком случае это ему очень помогло.