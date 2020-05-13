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13 Мая 2020, 13:14

Почтили память погибших

9 мая у мемориала Победы села Мишкино в честь 75-й годовщины Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о жителях Мишкинского района, погибших в Великой Отечественной войне

В церемонии, с соблюдением всех мер безопасности, приняли участие председатель Совета муниципального района Мишкинский район С. Александров, секретарь Совета Т. Коледина, глава администрации Мишкинского района П. Трапезников, заместитель главы по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, глава Мишкинского сельского поселения Р. Ишмакаев, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина, директор Мишкинского районного Дворца культуры А. Ханов и его заместитель Р. Плотников.
10866 мишкинцев ушли на фронт, чтобы освободить нашу Родину от фашистов. 6023 человека смогли вернуться домой живыми и восстанавливали страну из руин. 4843 гражданина нашего района погибли, но их подвиг навсегда останется в нашей памяти. И сколько бы не прошло лет с тех страшных событий, мы всегда будем помнить о героизме и мужестве всех наших земляков и всех тех, кто приближал Великую Победу!
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