Почтили память погибших

В церемонии, с соблюдением всех мер безопасности, приняли участие председатель Совета муниципального района Мишкинский район С. Александров, секретарь Совета Т. Коледина, глава администрации Мишкинского района П. Трапезников, заместитель главы по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, глава Мишкинского сельского поселения Р. Ишмакаев, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина, директор Мишкинского районного Дворца культуры А. Ханов и его заместитель Р. Плотников.

10866 мишкинцев ушли на фронт, чтобы освободить нашу Родину от фашистов. 6023 человека смогли вернуться домой живыми и восстанавливали страну из руин. 4843 гражданина нашего района погибли, но их подвиг навсегда останется в нашей памяти. И сколько бы не прошло лет с тех страшных событий, мы всегда будем помнить о героизме и мужестве всех наших земляков и всех тех, кто приближал Великую Победу!