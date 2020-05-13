Время неумолимо бежит вперед, и прошлое все дальше и дальше от нас. Многие стали забывать не только о Великой Победе, но и о героях, которые отдали свои жизни ради безоблачного будущего. Обо всем этом должна знать и помнить современная молодежь, чтобы память о героях Великой Отечественной войны не увядала. Именно с этой целью, в рамках мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории муниципального района Мишкинский район прошла акция "Стена памяти". По инициативе военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов на фасаде памятника были вывешены портреты участников Великой Отечественной войны.