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Общество
12 Мая 2020, 18:47

До 15 мая в Башкортостане будет выполнено 50% ямочного ремонта

12 мая в Правительстве Башкортостана в рамках видеоселектора с главами администраций муниципальных образований под председательством заместителя Премьер-министра Правительства РБ Раифа Абдрахимова обсудили ход проведения ямочного ремонта на автомобильных дорогах республики.

В соответствии с поручением Главы Башкортостана Радия Хабирова все ямы на автомобильных дорогах республики должны быть оцифрованы в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
По состоянию на 8 мая в СКПДИ оцифровано около 204 тысяч дефектов, из них отремонтировано более 65 тысяч дефектов, что составляет 32 %. В том числе на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения оцифровано около 89 тысяч шт., из них отремонтировано более 42 тысяч шт. или 47,8%; на автодорогах местного значения оцифровано около 115 тысяч шт., из них отремонтировано более 22 тысяч шт. или 19,7 %.
До 15 мая на автомобильных дорогах республики должно быть устранено более 50% оцифрованных ям. Вместе с тем, как отметил председатель Гостранса РБ Алан Марзаев, в ряде муниципальных образований работы по оцифровке ям в СКПДИ и выполнению планируемого ямочного ремонта ведутся медленно.
В свою очередь вице-премьер Раиф Абдрахимов подчеркнул, что сроки выполнения ямочного ремонта переноситься не будут, работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком. Также Раиф Абдрахимов поручил уделить особое внимание качеству проводимых работ и безопасности при их производстве.
Справочно:
С начала 2020 года на автомобильных дорогах Республики Башкортостан выполнено – более 799 тысяч м2 ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия, в том числе за прошедшую неделю – более 371 тысяч м2.
В городских округах муниципально-бюджетными учреждениями и местными подрядными организациями ликвидирована аварийная ямочность на площади более 103 тысяч м2, в том числе за прошедшую неделю – около 23 тысяч м2.
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