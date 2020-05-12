Андрей Назаров провёл селекторное совещание по вопросам обращения с ТКО

На совещание обсудили вопросы функционирования автоматизированной системы мониторинга вывоза твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок «ТКО – Башкортостан». Исходя из анализа работы региональных операторов в системе за период с 20 марта по 8 мая 2020 года, есть положительная динамика. В среднем региональными операторами обеспечен устойчивый охват регистрацией фактов вывоза отходов в системе на уровне 97% от общего числа зарегистрированных контейнерных площадок.

На сегодняшний день для более чёткой фиксации перед муниципалитетами и регоператорами стоит задача актуализировать информацию, привести в соответствие фотоотчёты по вывозу ТКО с фактическими географическими координатами в системе «ТКО – Башкортостан».

Из бюджета республики региональным операторам предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной техники для транспортирования твёрдых коммунальных отходов на общую сумму 48,288 млн рублей. В Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлена заявка на получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Планируемый срок поступления денежных средств – июль-август 2020 года.

Региональные операторы просят на время изменить периодичность вывоза ТКО в населённых пунктах с численностью до 100 человек.

– Мы сейчас идём навстречу региональным операторам, даём возможность временно сократить периодичность вывоза мусора в таких населённых пунктах до 1 раза в месяц, – сказал Андрей Назаров.

Среди рассмотренных на совещании вопросов – вопрос об определении места временного накопления ТКО в городе Сибай и анализ обращений жителей в социальных сетях по вопросам вывоза ТКО на период режима самоизоляции.