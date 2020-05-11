Акционеры «Стеклонита» поддержали нашу позицию по объединению своих производств в Уфе – Радий Хабиров

Базой для становления компании стал Уфимский завод текстильного стекловолокна, наладивший производство в 1961 году. Сегодня предприятие, входящее в ГК «Рускомпозит», занимается выпуском стекловолокна и изделий из него, а также геосинтетических материалов, применяемых в гидротехническом и дорожном строительстве, нефтегазовой отрасли, машиностроении, судостроении, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

С 2019 года «Стеклонит» реализует инвестиционную программу по модернизации производства. Общий объём инвестиций составит 600 млн рублей. Планируется, что завод полностью обновит мощности за 2 года. Отметим, в прошлом году компания завершила реализацию проекта по перемещению одной из производственных площадок из Твери в Уфу.

В ходе визита Глава Башкортостана ознакомился с технологией изготовления продукции, образцами выпускаемых изделий, а также провёл рабочее совещание по вопросам развития предприятия с участием генерального директора управляющей компании холдинга «Рускомпозит» Дмитрия Сапронова.

– Несмотря на сложный экономический период, в 2020 году у завода большие планы, – рассказал управляющий директор АО «Стеклонит» Талгат Фаткуллин. – В апреле мы запустили новый цех по производству композитных материалов. Сейчас идет этап донастройки оборудования, корректировка и выпуск первых опытных образцов. Композитный цех будет производить мобильные дорожные покрытия и плиты безбалластного мостового полотна.

Руководитель республики отметил высокий потенциал применения материалов и изделий в дорожной отрасли Башкортостана