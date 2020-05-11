Аэропорт «Уфа» встретил рейс с вахтовиками из Якутии

По прибытию на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор (60 человек в санаторий "Танып", 80 - в профилакторий "Родник здоровья").