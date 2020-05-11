Аэропорт «Уфа» встретил рейс с вахтовиками из Якутии

По прибытию на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор (60 человек в санаторий "Танып", 80 - в профилакторий "Родник здоровья").
Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, строго соблюдали правила безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, а также воздушное судно были продезинфицированы ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции».