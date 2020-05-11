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Общество
11 Мая 2020, 22:39

Аэропорт «Уфа» встретил рейс с вахтовиками из Якутии

11 мая в аэропорт «Уфа» прибыл рейс SYL-9238 Талакан-Уфа авиакомпании «Якутия». В республику вернулись 140 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса.

По прибытию на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор (60 человек в санаторий "Танып", 80 - в профилакторий "Родник здоровья").
Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, строго соблюдали правила безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, а также воздушное судно были продезинфицированы ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции».
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