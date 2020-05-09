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9 Мая 2020, 16:00

В уфимском парке Победы Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню

В юбилейный день Дня Победы Глава Башкирии Радий Хабиров посетил торжественную церемонию празднования в парке Победы Уфы.

Сегодня, 9 мая, в парке Победы города Уфы состоялась торжественная церемония празднования 75-летия Победы. В ней принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.
К подножию памятника Героям Советского Союза Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову руководитель Башкирии возложил от имени народа республики венок.
Минутой молчания участники торжества почтили память воинов, не вернувшихся с войны.
Кроме того, Хабиров возложил цветы к бюстам Тагира Кусимова и Минигали Шаймуратова, мемориалу Славы, который установлен на Аллее Героев, могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, памятнику труженикам тыла.
Завершающим аккордом стала церемония закрытия марафона "Победа", который стартовал в республике в ноябре 2019 года: музею Боевой Славы была передан штандарт и капсула с Вечным Огнем.
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