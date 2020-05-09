В уфимском парке Победы Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню

Сегодня, 9 мая, в парке Победы города Уфы состоялась торжественная церемония празднования 75-летия Победы. В ней принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

К подножию памятника Героям Советского Союза Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову руководитель Башкирии возложил от имени народа республики венок.

Минутой молчания участники торжества почтили память воинов, не вернувшихся с войны.

Кроме того, Хабиров возложил цветы к бюстам Тагира Кусимова и Минигали Шаймуратова, мемориалу Славы, который установлен на Аллее Героев, могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, памятнику труженикам тыла.