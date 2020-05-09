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9 Мая 2020, 15:34

В Нацмузее Башкирии обрела свой дом "Золотая Звезда" комдива Минигали Шаймуратова

Глава региона Р. Хабиров передал на постоянное хранение в Нацмузей Башкирии "Золотую Звезду" легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

Долгожданную награду привезли сегодня утром из города Москвы. Ее провезли по центральным улицам Уфы в сопровождении колонны военной техники. Торжественное мероприятие, по случаю передачи "Золотой Звезды" в Нацмузей региона, прошло на Советской площади.
Глава республики Р. Хабиров поздравил граждан региона с 75-й годовщиной Победы советских людей над фашизмом. Также он отметил, что темпы пандемии COVID-19 остаются высокими. В связи с этим президент страны В. Путин перенес праздничный парад на Красной площади. Хабиров заверил, что торжественные мероприятия в республике обязательно состоятся.
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