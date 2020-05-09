В музее д. Янагушево хранятся документы о подвиге водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Газия Загитова

В 1931 году Гази пошёл учиться в первый класс Янагушевской начальной школы. Первой учительницей его была Малика Ташбулатовна Бикбулатова, впоследствии кавалер ордена Ленина за педагогический труд. В 1934-1938 годах учился в Урьядинской ШКМ, где получил хорошие знания, о чем свидетельствует копия учебной ведомости, которая хранится в музее Боевой и Трудовой славы им. Г. Загитова. От д. Янагушево до д. Урьяды 6 км, это расстояние он с одноклассниками проходил пешком, а зимой на лыжах туда и обратно каждый день. Это и дало хорошую физическую подготовку. В 1938 году Г. Загитов вместе со своими одноклассниками Муфтиханом Зямилевым и Гельмуллой Бикбулатовым поступают учиться в Бирский медицинский техникум.

Осенью 1940 года Гази был призван на срочную военную службу в ряды Красной Армии. Служил он в войсках артиллерии, которую в те времена называли богом войны. А глазами этого бога были разведчики взвода оптической разведки, которые должны найти вражескую цель и координировать огонь артиллерии по телефону или рации. К началу Великой Отечественной войны красноармеец Г. К. Загитов служил в должности разведчика взвода оптической разведки 832 отдела армейского разведывательного артиллерийского дивизиона (ОАРАД).

Хочется сказать огромное спасибо создателям сайтов «Память народа «, «Мемориал» и других, благодаря которым удалось получить копии оригиналов наградных листов и приказов о награждении наших воинов- земляков.

Используя информации с этих сайтов, получены копии оригиналов наградных документов почти всех боевых наград Г. Загитова. Хочется ознакомить читателей некоторыми из них, и мы увидим, каким Воином он был, наш герой - Гази Загитов.

13.12.1942 г. Наградной лист на старшего разведчика взвода оптической разведки 832-го ОАРАД Красноармейца Загитова Гизий Казыхановича.

Год рождения: 1921 г.

Национальность: татарин

Соц. Положение: учащийся

Партийность: кандидат ВКП(б)

С какого времени в РККА: с 1940 г.

Участие в гражданской войне: не участвовал

Ранение и контузии: не имеет

Представлялся ли ранее к награде: не представлялся

Какие имеет поощрения: благодарности от командования

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.

Красноармеец Загитов Гизий Казыханович во взводе оптической разведки 832-го ОАРАД служит со дня его организации. В Отечественной войне против германского фашизма участвует с 22 июня 1941 года. За время службы Вз. О.Р. 832-го ОАРАД красноармеец Загитов показал себя, храбрым, мужественным, преданным Родине разведчиком. Свою преданность Родине, он доказал боевыми делами.

Так, например: 06.11.1942г. красноармейцем Загитовым была засечена зенитная батарея противника, которая затем по координатам тов. Загитова была уничтожена.

22.11.1942 г. им была засечена минометная батарея противника. Через день началось наступление наших частей на г. Великие Луки. Минометная батарея открыла ураганный огонь по нашей наступающей пехоте и заставила его залечь. Тов. Загитов передал координаты батареи артиллеристам и своей корректировкой помог 9-ю снарядами уничтожить батарею вместе с расчетом. Путь пехоте был открыт.

25.11.1942г. красноармейцем Загитовым был засечен реактивный миномёт противника. По координатам и целеуказанию тов. Загитова реактивный миномёт был уничтожен вместе с прислугой огнем нашей артиллерии.

27.11.1945г. при подходе наших танков к г. Великие Луки противотанковая пушка противника открыла по ним огонь. Тов. Загитов засёк её координаты и передал артиллеристам. По корректировке тов. Загитова противотанковая пушка была уничтожена.

Всего за период с 1.11.1942г. по 30.11.1942г. красноармеец Загитов засёк 10 артиллерийских целей, 23 дзота и дал ряд ценнейших наблюдений командованию.

Красноармеец Загитов Гизий Казыханович достоин правительственной награды - медали «За Боевые заслуги».

Командир 832 ОАРАД майор: Иванов.

Эта была первая боевая награда нашего героя.

11.09.1943 г. Наградной лист

На начальника поста Вз.О.Р. 832-го ОРАД РГК 3 УА ефрейтора Загитова Гизи Казыхановича. Наименование награды: Орден «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Ефрейтор Загитов Гизи Казыханович в Отечественной войне с июня 1941 года. Во Вз.О.Р. служит со дня его организации. За это время он показал себя мужественным и умелым разведчиком. Так например:

19.04.1943г. батарея противника открыла огонь по одной из наших батарей. Ефрейтор Загитов обнаружил стреляющую батарею и засёк её. Координаты были переданы артиллеристам, которые заставили батарею прекратить огонь.

17.05.1943г. Ефрейтором Загитовым было обнаружено скопление пехоты противника до 500 чел., в районе деревни Акулино зап. г. Новосокольники. Координаты группы были переданы артиллеристам. Тов. Загитов корректировал огонь. Благодаря правильной засечки и отличной корректировке пехота противника была рассеяна и частично уничтожена.

22.05.1943г. батарея противника открыла огонь по одному из наблюдательных пунктов и была засечена тов. Загитовым. Корректируя огонь дивизиона 76 мм пушек 23 ОСБр , ефрейтор Загитов подавил огонь 3-х оруд. 105 мм батарею противника.

За период с 01.03.1943г. по 01.09.1943г. Ефрейтором Загитовым засечено до 300 целей- блиндажей, пулемётных гнёзд, НП, дзотов, арт. и мин. батарей противника.

При участии Загитова в корректировке огня нашей артиллерии подавлен огонь 4-х батарей , 2—х миномётных батарей противника. Уничтожена батарея 6 ствольных миномётов противника и метательный аппарат «40».

Ефрейтор Загитов достоин правительственной награды орден «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».Командир 832 ОРАД РГК 3 УА ГВ КАПИТАН /Зайцев/

Н-к РО УКАРТ 3 УА майор /Ширяев/ .

За эти боевые заслуги Гази Казыханович Загитов ПРИКАЗОМ №0148 по ВОЙСКАМ АРТИЛЛЕРИИ 3 УДАРНОЙ АРМИИ от 29 сентября 1943г. награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»

03.08.1944 г. Наградной лист

Сержант Загитов Гизи Казыханович, должность: нач. поста Вз.О.Р. 136 Ар.Пушеч.Артиль. Краснозн.бригады

Представляется к награждению орденом «Славы III степени»

01.07.1944г. при вскрытии переднего края противника в районе Турубино, под миномётным огнём противника с открытой НП обнаружил и засёк 5 НП, 10 дзотов и 30 станковых и ручных пулемётов.

03.07.1944г. находясь на посту (на дереве) противник открыл арт. огонь сержант Загитов не смотря на сильный обстрел противника засёк одну стреляющую батарею противника, засёк 15 огневых точек противника на переднем крае и когда угрожала опасность оптическому прибору он спас его и выполнил боевой приказ.

10.07.1944г. при прорыве вражеской обороны в районе Почерняево засёк станковый пулемёт противника мешавший продвижению нашей пехоты. После чего был вызван огонь и подавлен.

15.07.1944г. пленил группу немцев (6 чел.) и доставил в штаб 171 СД.

Командир разведдивизиона 136 АПАКАБр майор /Максимов/ .

Это бел первый орден на груди нашего героя.

Апрель 1945 г. Наградной лист

Старший сержант Загитов Гизи Казыханович, должность и часть: нач. поста Вз.О.Р. РАД 136 Арм. Пуш. Арт. Режицской Краснознаменной бригады.

Представляется к награждению орденом «Отечественной войны II степени»

20.01.1945г. при ликвидации разгромленных групп противника тов. Загитов один встретил 10 вооруженных и сопротивляющихся немецких солдат- разведчиков. Действуя смело и решительно сначала обстрелял их с автомата, затем взял в плен и доставил на КП Арт. бригады .

С 16 по 26 марта тов. Загитов как начальник поста Вз.О.Р. обеспечил точную и своевременную засечку переднего края противника, по реке Одер. Под огнем противника, подвергаясь опасности, лично сам он засёк 30 км переднего края противника и 143 цели: дзоты, пулемёты, НП, блиндажи.

26.03.1945г. подвергаясь опасности тов. Загитов обнаружил и засёк пушку на прямой наводки, которая вела огонь по нашим частям, переправляющимся на тамбу по Одеру. По данным Загитова эта пушка была подавлена огнём нашей артиллерии.

За боевую работу тов. Загитов достоин награждения правительственной награды орден «Отечественной войны II степени»

Командир РАД 136 АПАРКБр, Майор /Максимов/

В начале мая 1945 года, решением Военного командования, старший сержант Г. К. Загитов награжден орденом «СЛАВЫ II степени».

01.05.1945г. Наградной лист

Загитов Гизий Казыханович, воинское звание: старший сержант, должность, часть: начальник поста взвода оптической разведки Разведдивизиона 136 Армейской Пушечной Артиллерии Режецкой Краснознамённой Бригады.

Представляется к званию «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»,

имеет, тяжелое ранение 30.04.1945 г., в Красной Армии с августа 1940 Г., призван Мишкинским РВК Баш АССР, награжден: медалью «За боевые заслуги» Приказ №030 от 13.01.1943г. по 3УА, медалью «За отвагу» Приказ №0148 от 29.09.1943г. по 3УА и орденом «Славы III степени» Приказ №0189/н от 05.08.1944г. по 3УА

При походе наших войск к центру Берлина - Рейхстагу, тов. Загитов по личной инициативе изъявил желание принять участие в его штурме и первым водрузить на Рейхстаге Знамя Победы. 26 апреля 1945 г., совместно с сержантом Мининым, ст. сержантом Бобровым, ст. сержантом Лисеменко, Загитов направился на выполнение боевого задания. Следуя впереди наступающей пехоты, Загитов разведал пути подхода к Рейхстагу и тем самым помог продвижению нашей пехоты.

28 апреля 1945 года разведчики зашли в тыл к немцам и наскочили на немецкого часового, действуя смело и решительно, они застрелили часового и ворвались в подвал, где захватили в плен 25 немецких солдат.

29 апреля 1945 года Загитов и его товарищи пробрались в расположение немцев и корректировали огонь нашей артиллерии по Рейхстагу. Дом, в котором, они находились, был окружен немцами, но герои не сдавались. Действуя автоматами и гранатами, они истребили в этом бою 40 немцев и продержали дом до подхода нашей пехоты.

30 апреля 1945 года Загитов вместе со своими товарищами разведал необозначенный на карте канал, проходящий в 100 метрах от Рейхстага, была так же обнаружена, проходящая через канал, переправа. О результатах разведки они немедленно доложили по радио командиру 79-го корпуса.

30 апреля 1945 года во время штурма Рейхстага Загитов первым ворвался в Рейхстаг, но в это время получил сквозное ранение в грудь, при ранении пробит и партбилет. Будучи раненым, старший сержант Загитов и сержант Минин забрались на башню Рейхстага и установили первое Победное Знамя.

За свою храбрость, мужество и геройство, проявленные во время штурма Рейхстага тов. Загитов достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир РАД 136 АПАРКБ майор /Максимов/.

В наградном листе имеются некоторые неточности, которые мы выясняем, когда обращаемся к воспоминаниям участников штурма Рейхстага. Михаил Минин в своей книге «ТРУДНЫЕ ДОРОГИ К ПОБЕДЕ» пишет: «Не ожидая подхода основных сил, мы сразу бросились в направлении парадного входа. Весь этот маршрут Г. Загитов изучил еще днем в бинокль... Когда приблизились к Рейхстагу, на ходу открыли автоматный огонь по главному входу и, не задерживаясь ни на секунду, сразу стали подниматься по широкой гранитной лестнице, заваленной осколками кирпича… Массивная двухстворчатая дверь оказалась запертой… Со взломом двери нельзя было медлить, ибо мы могли упустить фактор внезапности. Гиза Загитов предложил принести бревно, которое валялось внизу, и ударить им в дверь… После нескольких таранных ударов, которые наносились с участием более десяти человек, дверь распахнулась. Внутрь здания сплошным потоком хлынули советские воины. Впереди всех был коммунист Гиза Загитов, который вместе с бревном так и влетел в вестибюль, когда распахнулась дверь. Вслед за ним в числе первых перешагнувших порог рейхстага были коммунисты А.Бобров, А.Лисименко, и я во главе с капитаном В. Н. Маковым… Первые шеренги открыли автоматный огонь. В рейхстаге темно- хоть глаз выколи, трудно ориентироваться. Замелькали огни ручных фонариков.

В этой трудной обстановке бывалые воины, не ожидая команды, забросали гранатами коридоры и выходы из подвалов…

В результате мощной артиллерийской подготовки враг был загнан в подземелье. На первом и верхних этажах остались незначительные силы, которые сходу опрокинуты нашими передовыми подразделениями, ворвавшимися в рейхстаг. Советские войны умело использовали фактор времени. Когда враг опомнился и пошел в контратаку, в рейхстаг уже вступили батальоны С.А. Неустроева, В.И. Давыдова и передовые подразделения 380-го стрелкового полка…

Среди сплошного шума, автоматных очередей и разрывов гранат мы услышали команду капитана В. Н. Макова:

- Минин, собери всех и с флагом наверх!

По соседству со мной были Г. Загитов, А. Бобров и А .Лисименко. По лестнице, которую с помощью фонарика в темноте обнаружил Г. Загитов, вчетвером устремляемся вверх. Впереди бежал Г. Загитов, освещая фонариком полуразрушенную лестницу, вслед за ним - я со знаменем, а затем А. Лисименко и А. Бобров. Все коридоры, которые выходили на лестницу, мы забрасывали гранатами Ф-1 и прочёсывали автоматными очередями…

Когда достигли чердака, нужно было скорее найти выход на крышу. После того, как прочесали чердак автоматными очередями и бросили в темноту несколько гранат, Г. Загитов посветил фонариком и сразу обнаружил не вдалеке грузовую лебедку, две массивные пластинчатые цепи, которые уходили в верх…

Один за другим вчетвером лезем по цепи вверх. Как всегда впереди Гиза Загитов, за ним - я со знаменем… Метра четыре лезли по цепи, пока не достигли слухового окна, через которые мы выбрались на крышу. Вблизи в темноте виднелся силуэт небольшой башни, к которой я и Загитов стали прикреплять Красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда А. Лисиминеко заметил наш дневной ориентир - «Богиню победы», как тогда мы называли скульптурную группу.

Несмотря на артиллерийский обстрел, решили водрузить Красное знамя именно наверху этой скульптуры. Здесь же на крыше в темноте я почти наугад написал на полотне знамени своё имя и имена товарищей - Боброва, Загитова и Лисименко, водрузивших первое Знамя Победы наверху Рейхстага 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут по местному времени...

Обдирая в кровь руки о зазубренный многочисленных пробоин от осколков снарядов, с помощью товарищей я залез на бронзового коня. Нашел отверстие в короне великанши и установил в нём Знамя Победы». (от авт., да простит меня автор книги за сокращения)

Вот воспоминания А. Лисименко, напечатанные в газете «Комсомольская правда» от 30 апреля 1964г. «Рассказ о взятии рейхстага»: «Бобров спустился вниз и доложил Макову о выполнимости задания. Через несколько минут это сообщение было передано по рации в штаб корпуса.

Противник стал расстреливать лестницу, по которой мы поддерживали связь с подразделениями, борющимися на первом этаже и в подвалах. На несколько минут наша группа оказалась отрезанной от своих. Минин и Бобров остались охранять Знамя, а я с Загитовым и несколькими солдатами из других подразделений под огнём бросились вниз.

На втором этаже шёл бой. Мы кинулись туда. Имея преимущество в высоте, забросали фашистов гранатами. Противник, не ожидавший удара сверху, вынужден был отойти.

В этой короткой схватке автоматной очередью был тяжело ранен мой друг Гизий Загитов. Пробив партбилет, пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца».

Из воспоминаний Минина: «Получив первую медицинскую помощь от своего сердечного друга Саши Лисименко, Г. К. Загитов категорически отказался идти в полковую санчасть и продолжал выполнять боевую задачу. Будучи раненным, он трижды поднимался на чердак для охранения первого Знамени Победы…

Рано утром 1 мая, после доклада генералу С. Н. Перевёрткину о выполнении боевой задачи к нам пришёл капитан В. Н. Маков и сообщил, что за проявленный героизм, при водружении первого Знамени Победы, командир корпуса приказал представить к званию Героя Советского Союза В. Н. Макова, А. П. Боброва, Г. К. Загитова, А. Ф. Лисименко и М. П. Минина, а всех остальных участников штурмовой группы - к ордену Ленина…»

Приказом по войскам I БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА №576/н от18 мая 1945 Гази Казыханович Загитов и его боевые товарищи награждены орденами «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

От автора. В период с вечера 30 апреля до вечера 1 мая 1945г. на различных частях здания Рейхстага было установлено порядка сорока самодельных флажков, знамён и семь (из девяти) специально сшитых по приказу Верховного командования Знамен Победы.

Группа Макова водрузила самодельное Знамя, а через 2-3часа над Рейхстагом было поднято Знамя под №5 из числа специально сшитых, которое засчитано как ЗНАМЯ ПОБЕДЫ.

В Центральном музее Вооруженных Сил в зале Победы рядом со Знаменем Победы оформили экспозицию с портретами капитана В. Макова, старших сержантов Г. Загитова, М. Минина, А. Боброва и А. Лисименко с пояснением, что именно эта группа первой водрузила Знамя Победы над Рейхстагом.

Приоритет группы В. Маков сейчас признан и мемориальным музеем на Поклонной горе.

В последнем издании Военной энциклопедии в статье «Знамя Победы» официально признано и, как говорится, черным по белому написано, что первое Знамя Победы над Рейхстагом водрузила группа В. Макова.

21 мая 1997 года Постоянный Президиум съезда народных депутатов СССР своим Указом присвоил Загитову Гизию Казыхановичу звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (посмертно).

P.S. Вернулся Гази Загитов в родные края летом 1946 года. Его грудь украшали 3 ордена и 5 медалей (кроме вышеуказанных наград были медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г..»). О своем подвиге никому не рассказал (такие были времена). Односельчане узнали о его героическом поступке только в 1964 году 30 апреля из статьи «Знаменосцы», в газете «Комсомольская правда». Но прошло уже 11 лет, как не было с нами Гизитдина.