Интервью с Радием Хабировым, Главой Республики Башкортостан

Радий Хабиров: Вы знаете, я сегодня рано утром выехал на возложение. У меня была такая злость на все эти вирусы. Мы на самом деле целый год готовились, вы знаете, что этот год Президентом объявлен Годом памяти и славы, у нас было очень много мероприятий и для детей, и для молодёжи, и для ветеранов. Мы привели в порядок наши воинские захоронения, памятники. Было очень многое запланировано. К сожалению, этот день мы проводим в таком формате. Но мы очень упорные, мы все равно проведём и парад Победы, и акцию «Бессмертный полк». Наши люди ещё пройдут по паркам, расскажут своим детям о подвигах их прадедов. Вот такие настроения.

КОРР.: Ключевым мероприятием празднования 75-ой годовщины Победы в Башкортостане стала торжественная передача на вечное хранение Золотой Звезды Героя России, командира 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Это долгожданное для всех нас событие, Вы лично занимались судьбой этого вопроса. Какие чувства вы сейчас испытываете, когда звезда генерала Шаймуратова здесь, на его родине?

Радий Хабиров: Для меня, наверное, одним из самых важных событий в жизни стал тот момент, когда я нёс Звезду Героя на вечное хранение сюда, в музей, потому что к генералу Шаймуратову у меня особое отношение. Мне его судьба была всегда интересна. Она очень трагическая, очень яркая.

Для себя я сформировал две задачи: во-первых, приложить все усилия, чтобы присвоить нашему земляку звание Героя России, чего мы всей республикой вместе добились. Это было стремление, чаяние жителей, и мы безмерно благодарны Президенту. Во-вторых, у меня была мысль перевезти прах генерала сюда, чтобы он покоился дома. Но я выезжал на могилу героя в Луганской народной республике, общался с жителями. Он захоронен в братской могиле, поэтому, очевидно, прах трогать нельзя. Мы приняли решение, что будем ездить туда, на место его гибели, на место захоронения, отдавая дань уважения. А эта цель, она будет трансформироваться.

Я – руководитель большой республики, где всё ещё есть люди, пропавшие без вести, о судьбе которых мы не знаем. Поэтому свою энергию я направлю на организацию этой работы.

Я переписывался с Послом Российской Федерации в Белоруссии. У нас есть история гибели довольно большого количества башкортостанцев в самом начале войны именно в Минске. Поэтому нам есть чем заниматься. У нас ещё много безвестных героев, которым надо отдать дань уважения. Кого-то надо привезти сюда.

КОРР.: Будет ли Башкортостан продолжать заниматься поисками могилы Героя России Минигали Шаймуратова? Ведь он, как Вы сказали, похоронен в братской могиле в селе Петровском.

Радий Хабиров: Со дня Победы прошло 75 лет. И часть архивов начали рассекречивать. В нашем архиве тоже довольно большое количество документов. Я брал на работу папку Минигали Шаймуратова и вечерами её вычитывал. Я прочёл практически всё – обстоятельства гибели, свидетельские показания, как проходила эксгумация тела. Я для себя решил эту историю закрыть. Он там захоронен. Мне кажется, эту историю надо отпустить. Пусть он покоится с миром. Мы будем просто приезжать. Но вновь говорю, что у нас много иных героев, куда мы направим нашу энергию.

КОРР.: С каким настроением Вы встречаете великий праздник – День Победы? Что он значит для Вашей семьи?

Радий Хабиров: Наверное, у меня семья такая же, как все семьи. Мой дед воевал, его конечно уже нет. Поэтому для нас это традиционный, самый любимый праздник. Знаете, всегда было интересно: всё-таки этот праздник связан с войной. Но всегда при этом было радостное настроение.

Праздник я встречаю с определённой тревогой в душе, потому что мы проходим сложный период времени. В мире, стране и республике мы боремся с коронавирусом. Я твёрдо убеждён, что он представляет серьёзную опасность для наших жителей. Поэтому нам придётся заниматься этим определённое время. Конечно, меня это очень сильно волнует.