448 янагушевцев сражались на фронтах великой Отечественной войны

К началу войны 97 янагушевцев служили в рядах Красной Армии - 12 офицеров и 22 человека сержантского состава, все они погибли в боях за нашу Родину. За годы войны количество офицеров, выходцев из д. Янагушево, достигло 22 человек.

Из некоторых семей ушли на фронт по 5-6 человек. Пятеро братьев сражались за Родину из семьи Гильвана Камалтдиновича и Шамсии Хаматдиновны Бикбулатовых. Галимхан (1911 г.р.) после войны работал в геологии, Валихан (1917 г.р.) погиб в начале 1942 г., Гаетхан (1919 г.р.) войну закончил в звании ст. лейтенанта, Саетхан воевал на первом Белорусском фронте, Нурихан (1926 г.р.) вернулся с войны инвалидом, работал в колхозе.

Воевали на фронте пятеро детей из семьи Шакира Залалдиновича и Фархинур Хаернасовны Бикбулатовых. Гасим (1916 г.р.) прошел всю войну, после войны служил в рядах МВД (звание - капитан). Рахим (1918 г.р.) после войны служил в органах МВД и КГБ, ушел на пенсию в звании майора. Мугалим (1921 г.р.) и Сайфелгалим (1923 г.р.) погибли на фронте. Нигматулла (1926 г.р.), младший из братьев, тоже погиб на фронте.

Семья Хуснияра Ташбулатовича Бикбулатова проводила на фронт шестерых своих детей. Хаматгалим (1906 г.р.) ст. лейтенант, после войны работал по линии КГБ. Саетхан (1908 г.р.) вернулся с войны инвалидом. Саетгали (1910 г.р.) - первый солдат, который вернулся после ранения в отпуск. Глим (1914 г.р.) до и после войны работал учителем в сельской школе. Шаехнур (1916 г.р.) погиб на фронте. Зайтуна (1918 г.р.) тоже была участницей войны.

Наши земляки участвовали во многих сражениях и битвах. Обороняли Москву Бикбулатов Абдулла Субханкулович, Бикбулатов Аслям Гаймалдинович, Бикбулатов Галлям Арсланович, Бикбулатов Гасим Батыргареевич. Бикбулатов Нурлыгаян Разяпович, Бикбулатов Талип Саяпович, Бикбулатов Хаматхан Курбанович, Бикбулатов Гельмулла Вильданович.

Защищали Ленинград Бикбулатов Рахим Вильданович, Бикбулатов Наретдин Абзалетдинович, Бикбулатов Муфти Гайсинович, Бикбулатов Гайса Хусаинович, Бикбулатов Гният Гиндуллинович, Бикбулатов Хурмат Наретдинович, Бикбулатов Гаетнур Галимович, Бикбулатов Хурмат Ханафинович, Бикбулатов Габди Валинурович, Бикбулатов Акрам Аслямович.

Участники Сталинградской битвы: Бикбулатов Гильман Ханафинович, Бикбулатов Миргасим Гаймальдинович,Бикбулатов Саетгали Хусниярович, Бикбулатов Саетхан Галиевич, Бикбулатов Хаматсафа Мингазетдинович, Бикбулатов Хасанзян Нигматзянович, Бикбулатов Султан Саетгареевич, Бикбулатов Фатхи Гуссанович, Загитов Набиулла Абдуллинович, Загитов Саетнур Аулиярович, Загитов Хасан Вильданович, Загитов Гафи Набиуллинович, Зямилев Муфти Минниахметович, Сираев Мырзагали Исламгалиевич

Участвовали во взятии Берлина Хабибуллин Муллагалим Х., Сираев Мырзагали Исламгалиевич, Загитов Гази Казыханович участвовал в штурме Рейхстага и первым водрузил Красное Знамя на крыше фашистского логова.

За героизм и мужество многие наши фронтовики награждены правительственными наградами. Вот некоторые из них: Кавалеры орденов: Загитов Гази Казыханович - Боевого Красного Знамени, Славы III степени, Славы II степени, (неправительственная награда) звание Героя Советского Союза (посмертно); Бикбулатов Хасанзян Нигматзянович - Красной Звезды (троекратно), Отечественной войны II степени (два раза); Гай Курбанович - Красной Звезды, Отечественная Война II степени (два раза); Бикбулатов Хурмат Ханафинович - Красной Звезды; Бикбулатов Рахим Вильданович – Красной Звезды; Бикбулатов Гельмулла Вильданович - Красной Звезды; Бикбулатов Талип Саяпович - Красной Звезды.

Четыре девушки нашей деревни участвовали в войне против фашизма: Ахмерова Карима Саяповна, Агишева Марва Хабибуллиновна, Бикбулатова Зайтуна Хуснияровна, Бикбулатова Хазима Сарвартдировна.

И в тылу наши янагушевцы не сидели сложа руки. Многие оставшиеся в тылу отправились работать в трудовую армию, заготавливали лес, добывали торф, работали в шахтах и на заводах. А жители села производили хлеб, овощи, мясо, мед и большую часть этой продукции отправляли на фронт. 72 работника тыла были награждены медалями «За доблестный труд в годы Отечественной Войны 1941-1945 гг.».

75 лет прошло со дня окончания войны, а мы помним своих фронтовиков. Большим достижением является, что в нашем селе функционирует музей Боевой и Трудовой славы им. Г. Загитова. Отрадно становится на душе, когда в музей обращаются учащиеся, школьники и взрослые, которые собирают информацию о родственниках-фронтовиках. Учащиеся пишут рефераты, статьи в газеты, участвуют в конкурсах, пишут о своих дедах и прадедах участниках Великой Отечественной войны.

В настоящее время среди нас остался только один ветеран. Это Глимнур Габдинурович Загитов, он был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1944 г. Служил на восточных рубежах нашей Родины и воевал против японских самураев. Участвовал в освобождении Манчжурии. Пожелаем ему здоровья и счастливой старости.

Поздравляю всех жителей района с Днем Победы. Пусть все подрастающие поколения помнят свих дедов и прадедов, которые не щадили своих сил, здоровья и жизни ради будущих поколений.

В статье использованы материалы, собранные Бикбулатовым Галимзяном Вильдановичем - основателем музея с. Янагушево.