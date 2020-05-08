Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат миллион медицинских масок

«Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков. Это позволило не просто сохранить рабочие места, это очень нужная и своевременная помощь», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что таких примеров в стране очень много. В Ростовской области, в частности, одна из компаний налаживает производство защитных медицинских костюмов из высокотехнологичной ткани собственной разработки. В Башкортостане предприниматели из Уфы перепрофилировали свою свадебную мастерскую и начали шить маски. Их передают в том числе добровольцам, которые работают в волонтерских центрах партии.

При этом, как отметил Турчак, проблемы с обеспечением медиков, соцработников и волонтеров средствами индивидуальной защиты остаются. Он напомнил, что Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом. Собранные средства пойдут в частности на закупку масок и медицинских костюмов для врачей, а также на приобретение компьютеров для школьников из нуждающихся семей.

К работе волонтерского движения «Единая Россия» привлекает крупный социально ответственный бизнес. Среди партнеров партии - компания Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер страны. Компания реализует собственный проект «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), в рамках которого организация трудоустраивает персонал на временные должности, чтобы поддержать граждан в случае сокращения штата. Другое направление работы ритейлера в условиях пандемии – благотворительная деятельность. Совместно с партией Wildberries передаст в регионы миллион медицинских масок.

«Средства защиты будут распространяться через волонтерские центры и благотворительные организации. В частности, 100 тысяч медицинских масок получат врачи скорой помощи в Москве через благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки. Также защитные маски направят во все волонтерские центры «Единой России», которые работают в каждом регионе страны», — подчеркнула директор отдела по взаимодействию с органами государственной власти компании Wildberries Кристина Спирева.

Андрей Турчак поблагодарил руководство компании за своевременную помощь. Отдельно он отметил помощь врачам скорой помощи — накануне Президент Владимир Путин предложил объявить 28 апреля их профессиональным праздником.

Как сообщил координатор Волонтерского центра проекта «Наша забота» при региональном исполкоме Партии Александр Толстых, в Башкортостане за весь период самоизоляции в рамках проекта «Наша забота» «Единой России» роздано почти 12 тысяч медицинских масок. Их получили порядка пяти тысяч волонтеров и медиков по всей республике. К помощи подключились местные предприниматели и мастерицы. Так, предприниматель села Тюменяк Туймазинского района Ринат Шайдуллин передал 1600 масок для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов сельского поселения, и волонтеров. В районах и городах местные швеи бесплатно передают волонтерам и жителям многоразовые маски, которые лично изготавливают в условиях самоизоляции. Например, в Абзелиловском районе пенсионерки-активистки общественного объединения «Агинейзар» запустили пошив средств индивидуальной защиты для местных врачей. Предприниматели из Уфы Анастасия Гиниатуллина и Алина Токарева так же поддержали волонтеров и передали им многоразовые маски.

«Кроме этого, волонтерам и медикам в районы и города отправлено порядка пяти тысяч бахил, защитных очков и противочумных костюмов, свыше 600 штук антисептиков в маленьких бутылях, и 75 штук в 10 литровых тарах», - рассказал Александр Толстых.