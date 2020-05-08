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8 Мая 2020, 12:51

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни для Республики Башкортостан

9 мая для всех почтовых отделений республики объявлен выходным.В пятницу 8 мая все почтовые отделения региона будут работать по установленному для этого дня недели графику с сокращением времени работы на один час.

11 мая (приходится на понедельник) отделения Почты России будут
принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.
6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с республиканским Отделением Пенсионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании
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