Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни для Республики Башкортостан

11 мая (приходится на понедельник) отделения Почты России будут
принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.
6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с республиканским Отделением Пенсионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании