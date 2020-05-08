Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни для Республики Башкортостан

11 мая (приходится на понедельник) отделения Почты России будут

принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с республиканским Отделением Пенсионного фонда РФ.