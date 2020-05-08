Почта России доставит ветеранам, проживающим в Башкирии, более 65 тысяч писем-треугольников

Бесплатные письма для ветеранов выпускают к каждому юбилею Победы Россвязь, Почта России и АО «Марка». Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны.
Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов.
Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.