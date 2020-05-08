Наш отец - фронтовик

Не щадя жизни, сражался с врагами, был дважды тяжело ранен, за свои боевые подвиги награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и ценными юбилейными медалями.

Наш отец родился 10 сентября 1910 года в селе Мишкино. С мамой, Пайсуло Шаркаевной, они – односельчане, поженились в 1936 году. В этом же году отец с помощью родственников построил дом на восточной окраине села. Тогда там был пустырь, сейчас – улица Спортивная. Жили мои родители в мире, любви и согласии, работали в колхозе.

Отец был замечательным плотником. Действительную военную службу в 1933-1936 годах проходил в отдельном железнодорожном батальоне.

Война в их семью ворвалась неожиданно. Уже 22 июня 1941 года отца вызвали в военкомат и дали задание – раздавать повестки, призванным на фронт. Самого его призвали в начале июля. Были призваны на фронт и его братья Русен и Русек. Оба они отдали жизнь за в боях за Родину.

Отец попал в запасной кавалерийский полк, в его составе провоевал более года. Затем его перевели в 934-й стрелковый полк. В январе 1943 года он был тяжело ранен в ногу. До мая 1943 года находился в госпитале. После того, как его выписали, он стал командиром отделения в 511-ом стрелковом полку, где воевал до сентября 1944 года, и снова был ранен, теперь уже в живот. Лечение было долгим. Известие о Победе встретил в госпитале.

Отец принял участие в битве за Москву, обороне Ленинграда, битве на Курской дуге, освобождении Польши. Уволен в запас 18 мая 1945 года.

Отец был добрым и приветливым, порядочным человеком. Мы гордимся, что у нас был такой отец, который внес свой вклад в Победу над фашистской Германией.