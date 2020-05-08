Долголетие - подарок за уважение к людям

В этот день юбиляра поздравили председатель районного совета ветеранов Мишкинского района Ю. Балахнина, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, глава сельского поселения Акбулатовский сельский совет Ю. Андреева, председатель первичной ветеранской организации Акбулатовского сельского поселения Г. Капурова, юнармейцы и волонтеры СОШ д.Новоакбулатово и активисты «Молодой гвардии».

В день юбилея фронтовику было вручено поздравительное письмо от Президента РФ В. Путина и телеграмма от Главы Республики Башкортостан Р. Хабирова с пожеланиями здоровья и долголетия.

Родился ветеран в деревне Яндыганово в многодетной семье колхозников. Окончил Яндыгановскую начальную школу. Выпала на долю юбиляра и работа на Яман-Елге, где они заготавливали дрова. Повестку на фронт он получил там же.

В 1943 году он был призван в действующую армию. Служил на 1-ом Украинском фронте, был участником освобождения Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Награжден орденом Славы III степени, Отечественной войны II степени, «За освобождение Праги», дважды медалью «За отвагу». День Победы он встретил под Прагой.

Павел Байметович был демобилизован в 1948 году.

После войны до выхода на заслуженный отдых проработал в колхозе имени Карла Маркса, был и животноводом, и кузнецом. Вместе с супругой вырастили 4-х детей. К сожалению, жена не дожила до юбилея Победы. Павел Байметович в настоящее время живет один. В одной деревне с ним живет сын, который является ему опорой и помощником. У ветерана 10 внуков, 12 правнуков, которые очень любят своего деда.

Пользуясь случаем, хочется поздравить юбиляра с юбилеем и праздником Победы! Желаем ему крепкого здоровья, любви и уважения родных и близких, мирного неба над головой.