Библионочь "Память нашей Победы"

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 25 апреля 2020 года все мероприятия «Библионочи» перенеслись в онлайн и офлайн формат. В этот вечер на сайтах и страницах в социальных сетях библиотек Мишкинского района были проведены мастер-классы «Георгиевская лента» (Рефандинская сельская библиотека), «Голубь мира» (Новотроицкая с/б), «Открытка ветерану» (Тынбаевская с/б); поэтические чтения «Эхо минувшей войны» (Большешадинская с/б), «Читаем стихи о Победе» (Большесухоязовская с/б); викторины о войне; прослушивание и просматривание известных произведений. Одновременно в социальных сетях библиотек МБУК Мишкинская ЦБС показали виртуальные выставки «Написано войной», «Женщинам войны посвящается» (Каргинская с/б), «75 Весна Победы» (Малонакаряковская с/б), «А в книжной памяти мгновения войны…» (Буклендинская с/б); буктрейллеры «Подвиг солдата» (115-летию со дня рождения М. А. Шолохова) - Чыбыковская с/б, «Батальоны просят огня» (по книге Ю. Бондарева) - Новотроицкая с/б, - Центральной районной библиотекой им. Я. Ялкайна вниманию наших подписчиков были предложены поэтическая онлайн-страница «Живые голоса поэтов-фронтовиков» и презентация «Песенная лирика поэтов-фронтовиков», онлайн-кинозалы «Великая Отечественная война глазами кинорежиссёров», онлайн-меломания «Песни военных лет».