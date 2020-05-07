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Общество
7 Мая 2020, 14:50

В ходе акции «Зеленая Башкирия» было высажено 58 тысяч деревьев

В рамках акции «Зеленая Башкирия» в 77 муниципалитетах республики было посажено 58 тысяч деревьев, из которых около трети составили крупномеры

В основном высаживались хвойные породы – около 40 тысяч сосен и елей. Также было посажено 9,4 тыс берез и 5 тыс. лип. Работы шли в 29 парках, 22 скверах, 11 садах и 13 мемориальных комплексах и памятных местах. В акции приняли участие более 12 тысяч человек и 550 единиц техники. В основном деревья высаживались силами коммунальщиков и волонтеров, депутатами и работниками администраций. Все участники были снабжены средствами индивидуальной защиты. В Уфе к акции активно подключился частный бизнес, за свой счет закупивший посадочный материал. В Нефтекамске посаженные деревья были чипированы. Чипы будут показывать возраст деревьев, состояние их здоровья, проведение санитарных мероприятий, а также информацию кем и когда высажены деревья.
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