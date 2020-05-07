С 7 мая ветеранам Башкирии начнут вручать подарочные продуктовые наборы
С 7 мая волонтеры начнут вручение подарочных продуктовых наборов ветеранам. Их получат 932 участника Великой Отечественной войны, которые проживают в 62 муниципалитетах республики.
В подарочный набор стоимостью около 3,5 тысячи рублей входят различные фрукты и овощи, консервы, мясные и рыбные изделия, конфеты, в том числе продукция республиканских производителей – говядина, сыр и мед.
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